Гончаренко: «ЦСКА набрал семь очков, но не вышел в Лигу Европы. Тяжело принять эту ситуацию»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первой части сезона.

Армейцы заняли в своей группе в Лиге чемпионов четвертое место и не вышли в весеннюю стадию еврокубков.

– Дважды обыграть «Реал» более ценно, чем просто выйти в Лигу Европы?

– Лучше дважды обыграть и выйти, конечно. Парадокс в том, что общая разница мячей у нас оказалась «минус один», а у «Виктории» — «минус девять». Набрали семь очков, но не пробились в Лигу Европы. Хотя помним случай, что «Зенит» занимал второе место с шестью очками. Тяжело эту ситуацию принять. Если искать позитив, то надеемся, что хорошо подойдем к весенней части чемпионата.

В чемпионате России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице.