Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Гончаренко: «ЦСКА набрал семь очков, но не вышел в Лигу Европы. Тяжело принять эту ситуацию»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первой части сезона.

    Армейцы заняли в своей группе в Лиге чемпионов четвертое место и не вышли в весеннюю стадию еврокубков.

    – Дважды обыграть «Реал» более ценно, чем просто выйти в Лигу Европы?

    – Лучше дважды обыграть и выйти, конечно. Парадокс в том, что общая разница мячей у нас оказалась «минус один», а у «Виктории» — «минус девять». Набрали семь очков, но не пробились в Лигу Европы. Хотя помним случай, что «Зенит» занимал второе место с шестью очками. Тяжело эту ситуацию принять. Если искать позитив, то надеемся, что хорошо подойдем к весенней части чемпионата.

    В чемпионате России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: «Прессбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:00
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      НИКиколай 26 минут назад

      настоящая русская болезнь....Мечтаем обо всём и сразу...А терпения,настойчивости,и стабильности не хватает нам всем..толь упорная работа,и результаты придут !!!нельзя снижать к себе требовательность,иначе ..очень быстрая расплата и сразу же!!!НА том и попадаем к себе..Будем надеяться ЦСКА извлечет необходимые уроки из поражений...Хотя побед ..без поражений не бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1684

      Nerlinger 34 минуты назад

      Досадно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      Дядя Серёжа 48 минут назад

      Когда Спартак два раза дёрнул Реал, он прошёл дальше. Значимая победа.т 1:0 в Москве, 3:1 в Реале, насколько помню. Шмаров там там отличилсяЮ по моему. Поправьте ежели что.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1397

      _Kesh_Suntar_ > Дядя Серёжа 39 минут назад

      Ну это 3:1,,, А ЦСКА разгромил в 3:0!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41482

      Рубик Докоян 56 минут назад

      Возможно, на этом и прокололась молодёжь. Посчитав, что если "Реал" обыграли, сыграли вничью с "Викторией" в гостях, то дома обыграем её.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +964

      bolela_16 57 минут назад

      победы Реала на бумаге - результат на лицо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4014

      mihail200606 1 час назад

      А кто виноват.. Сами. С чехами сопли жевали..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1035

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Всё таки есть на свете футбольный бог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +417

      Жёлто-синий 1 час назад

      Вы главному конкуренту за 3-е место проиграли о чём тут говорить

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105843
    #2
    Zenit-84
    76603
    #3
    Chernyi Lis
    73709
    #4
    Андрей Ермошин
    68712
    #5
    DeMoN-FCMU
    63394
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru