Гончаренко: «ЦСКА набрал семь очков, но не вышел в Лигу Европы. Тяжело принять эту ситуацию»

настоящая русская болезнь....Мечтаем обо всём и сразу...А терпения,настойчивости,и стабильности не хватает нам всем..толь упорная работа,и результаты придут !!!нельзя снижать к себе требовательность,иначе ..очень быстрая расплата и сразу же!!!НА том и попадаем к себе..Будем надеяться ЦСКА извлечет необходимые уроки из поражений...Хотя побед ..без поражений не бывает.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги первой части сезона.
Армейцы заняли в своей группе в Лиге чемпионов четвертое место и не вышли в весеннюю стадию еврокубков.
– Дважды обыграть «Реал» более ценно, чем просто выйти в Лигу Европы?
– Лучше дважды обыграть и выйти, конечно. Парадокс в том, что общая разница мячей у нас оказалась «минус один», а у «Виктории» — «минус девять». Набрали семь очков, но не пробились в Лигу Европы. Хотя помним случай, что «Зенит» занимал второе место с шестью очками. Тяжело эту ситуацию принять. Если искать позитив, то надеемся, что хорошо подойдем к весенней части чемпионата.
В чемпионате России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице.