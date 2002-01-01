Кейн: «Если вы не можете найти подходящего игрока, то не нужно покупать никого. Это философия Покеттино»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о трансферной политике клуба.

«Порой, если вы не можете найти подходящего игрока, то не нужно никого покупать. Это философия нашего тренера, так он поступил летом. Он верил в команду, которая у него была, и мы пока хорошо играем.

Посмотрим, что произойдет в зимнее окно. Если тренер захочет купить кого-то, то, я уверен, он сделает это. Если нет, то мы продолжим делать то же, что делали прежде», – сказал Кейн.