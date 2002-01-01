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    Кейн: «Если вы не можете найти подходящего игрока, то не нужно покупать никого. Это философия Покеттино»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о трансферной политике клуба.

    «Порой, если вы не можете найти подходящего игрока, то не нужно никого покупать. Это философия нашего тренера, так он поступил летом. Он верил в команду, которая у него была, и мы пока хорошо играем.

    Посмотрим, что произойдет в зимнее окно. Если тренер захочет купить кого-то, то, я уверен, он сделает это. Если нет, то мы продолжим делать то же, что делали прежде», – сказал Кейн.

    • В летнее трансферное окно «Тоттенхэм» не купил и не продал ни одного игрока.
    • Лондонцы занимают второе место в турнирной таблице АПЛ с 45 очками и на шесть очков отстают от «Ливерпуля».

    Источник: ESPN

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