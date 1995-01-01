Адвокат Кирилла Кокорина: «Ребята ничего не слышали о футбольном матче в СИЗО»

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, прокомментировал информацию о том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в футбольном матче в СИЗО.

– Ребята нам сказали, что ничего о футбольном матче не слышали, и что с ними никто этот вопрос не обсуждал.

– А если бы Кокориным предложили сыграть, они согласились бы?

– Даже если бы с ними это обсуждали, они все равно не готовы выходить на площадку, тем более Александр Кокорин, который еще не восстановился от травмы колена. Такой матч в принципе очень опасен.

И Кокорины, и Мамаев не тренируются, сидя в СИЗО, а без необходимой подготовки выходить и получать нагрузки очень тяжело. Это неправильно с точки зрения физиологии. Но самое главное – с Кокориными ни о каком матче никто не разговаривал.

Мамаев и Кокорин находится в СИЗО, их арест продлится минимум до 8 февраля.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

23 декабря стало известно, что Кокорин и Мамаев сыграют в футбольном матче против команды СИЗО «Бутырка».

Очередной провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО