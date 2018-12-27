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    Месси: «На поле Дембеле – феномен. Он может стать одним из лучших»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об игре нападающего Усман Дембеле.

    «На поле он феномен, все зависит от него. У него есть все возможности. Он может стать одним из лучших.

    С другой стороны, он молодой парень, который адаптируется в клубе и в городе. Чем меньше об этом говоришь, тем лучше. Важно оставить его, чтобы он находился в покое. Он уже осознал свои ошибки и исправил их. Мы попытаемся помочь ему сконцентрироваться на футболе», – сказал Месси.

    Большая проблема «Барсы» – кошмарный характер Дембеле. Он лидер и скандалист

    Источник: Marca

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