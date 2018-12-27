Покеттино: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» показывают, что это лучшие команды АПЛ сейчас»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.
«Нужно быть стабильными на протяжении всего сезона. «Манчестер Сити» показал в прошлом, что может быть реальным претендентом на титул, потому что они выиграли АПЛ.
«Ливерпуль» делает невероятные вложения и хорошо играет. Они возглавляют таблицу. Реалистично считать, что в конце сезона они будут реальными претендентами на титул.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» показывают, что у них сейчас лучшие команды в Англии. «Ливерпуль» – лидер лиги, «Сити» идет третьим в таблице.
Я все еще считаю, что ничего не изменилось. Люди до конца будут считать, что «Ливерпуль» и «Сити» выше других команд», – сказал Покеттино.
Положение в турнирной таблице АПЛ:
- «Ливерпуль» (51 очко)
- «Тоттенхэм» (45)
- «Манчестер Сити» (44)
- «Челси» (40)