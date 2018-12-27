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    Покеттино: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» показывают, что это лучшие команды АПЛ сейчас»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

    «Нужно быть стабильными на протяжении всего сезона. «Манчестер Сити» показал в прошлом, что может быть реальным претендентом на титул, потому что они выиграли АПЛ.

    «Ливерпуль» делает невероятные вложения и хорошо играет. Они возглавляют таблицу. Реалистично считать, что в конце сезона они будут реальными претендентами на титул.

    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» показывают, что у них сейчас лучшие команды в Англии. «Ливерпуль» – лидер лиги, «Сити» идет третьим в таблице.

    Я все еще считаю, что ничего не изменилось. Люди до конца будут считать, что «Ливерпуль» и «Сити» выше других команд», – сказал Покеттино.

    Положение в турнирной таблице АПЛ:

    • «Ливерпуль» (51 очко)
    • «Тоттенхэм» (45)
    • «Манчестер Сити» (44)
    • «Челси» (40)

    Источник: Sky Sports

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    27.12.2018 23:24
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