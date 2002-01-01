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    Эмери: «Матч с «Ливерпулем» – это хорошая проверка для нас»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Это очень большой матч для нас и для них. Они еще не проигрывали и будут уверены в себе. Для нас это большое испытание и хорошая проверка на то, кто мы и какая между нами разница.

    В таблице все очевидно, но я хочу увидеть все и на поле. У нас уже был один тест с ними на «Эмирейтс», в котором мы сыграли вничью [1:1 в ноябре – прим. «Бомбардира»]. Мы провели хороший матч, но я думаю, что в Ливерпуле игра будет другой», – сказал Эмери.

    • «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 51 очком.
    • «Арсенал» с 38 очками идет пятым.
    • Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» пройдет в субботу, 29 декабря.

    Источник: Sky Sports

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