Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Это очень большой матч для нас и для них. Они еще не проигрывали и будут уверены в себе. Для нас это большое испытание и хорошая проверка на то, кто мы и какая между нами разница.

В таблице все очевидно, но я хочу увидеть все и на поле. У нас уже был один тест с ними на «Эмирейтс», в котором мы сыграли вничью [1:1 в ноябре – прим. «Бомбардира»]. Мы провели хороший матч, но я думаю, что в Ливерпуле игра будет другой», – сказал Эмери.