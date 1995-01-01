Месси: «С Роналду «Ювентус» стал намного сильнее»

... когда Золотой мяч получил кто-то другой
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что уход форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» отразился на мадридцах.
«Любая команда будет скучать по Криштиану, потому что он всегда забивает много мячей и дает вам много другого на поле. Тем не менее, «Реал» – это по-прежнему великий клуб с отличными игроками.
«Ювентус» – очень хорошая команда. Он был таковой и раньше, а с приходом Роналду стал намного сильнее. Туринцы – прекрасный кандидат на победу в Лиге чемпионов», – сказал Месси.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Летом этого года португалец перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.