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    Месси: «С Роналду «Ювентус» стал намного сильнее»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что уход форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» отразился на мадридцах.

    «Любая команда будет скучать по Криштиану, потому что он всегда забивает много мячей и дает вам много другого на поле. Тем не менее, «Реал» – это по-прежнему великий клуб с отличными игроками.

    «Ювентус» – очень хорошая команда. Он был таковой и раньше, а с приходом Роналду стал намного сильнее. Туринцы – прекрасный кандидат на победу в Лиге чемпионов», – сказал Месси.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Летом этого года португалец перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4

      Russisch Schwein 8 минут назад

      ... когда Золотой мяч получил кто-то другой

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