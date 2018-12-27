Червиченко: «В «Ростове» Еременко встретят с распростертыми объятиями»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает «Ростов» подходящим клубом для полузащитника «Спартака» Романа Еременко.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист может присоединиться к ростовчанам в зимнее трансферное окно.

«Ситуация для него и для «Ростова» приемлема. Он опытный игрок, в середине поля будет постоянно получать игровое время, картину точно не испортит, может быть, даже поможет клубу. Ребята в «Ростове» дисциплину держат, поэтому рецидива у него никакого не получится, из-за чего он пропускал чемпионат. Тем более, у него отец играл в «Ростове», город не чужой, встретят с распростертыми объятиями», – сказал Червиченко.