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    Червиченко: «В «Ростове» Еременко встретят с распростертыми объятиями»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает «Ростов» подходящим клубом для полузащитника «Спартака» Романа Еременко.

    Ранее сообщалось, что 31-летний футболист может присоединиться к ростовчанам в зимнее трансферное окно.

    «Ситуация для него и для «Ростова» приемлема. Он опытный игрок, в середине поля будет постоянно получать игровое время, картину точно не испортит, может быть, даже поможет клубу. Ребята в «Ростове» дисциплину держат, поэтому рецидива у него никакого не получится, из-за чего он пропускал чемпионат. Тем более, у него отец играл в «Ростове», город не чужой, встретят с распростертыми объятиями», – сказал Червиченко.

    • Еременко подписал контракт со «Спартаком» в августе, но впервые вышел на поле только в октябре.
    • В текущем сезоне финн провел за красно-белых семь матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2707

      Lester84 16 минут назад

      В Ростов ему - самое то. На топ-клуб после 2-годовалого перерыва он не тянет, а вот Ростов - хороший варик для реабилитации. Наконец-то нормальный плеймейкер появится в команде после ухода Нобоа

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      Рейтинг: +41455

      Рубик Докоян 1 час назад

      Команда по игре подойдёт для него, а как по контракту договорятся ?...

      0
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      Рейтинг: +2220

      Спартач80 > Рубик Докоян 1 час назад

      Не думаю что у него сейчас зверский аппетит на контракт...

      1
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      Рейтинг: +41455

      Рубик Докоян > Спартач80 1 час назад

      Два года был без зарплаты, потратился на адвокатов и реабилитацию, хотя ЦСКА помогал, семья. Время уже идёт к завершению карьеры, поэтому как любой хочет получить выгодное и приемлемое для себя предложение.

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      Рейтинг: +2220

      Спартач80 > Рубик Докоян 1 час назад

      Ну к хотелкам надо что-то приложить от себя,а пока нечем козырнуть=)

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      Рейтинг: +41455

      Рубик Докоян > Спартач80 1 час назад

      Да мы его толком и не видели в "Спартаке". Для многих он после такого перерыва "тёмная лошадка". Поэтому трудно ожидать большого и выгодного контракта. Но по схеме 1+1 кто-то может и подпишет.

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      Рейтинг: +2220

      Спартач80 > Рубик Докоян 1 час назад

      Точнее до конца сезона+1 и там не будет сказочный контракт,а вот Ерёменко надо будет рвать жилы,чтобы добыть контракт.Его года-не его богатство,в данной ситуации=)

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      Рейтинг: +41455

      Рубик Докоян > Спартач80 1 час назад

      Посмотрим, что гадать. Не думаю, что его устроит такого рода неопределённость. В "Спартаке" уже он имел контракт на несколько месяцев. Если "верить" оренбургским слухам, то может и там оказаться, если папа станет тренером.

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