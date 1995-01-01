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    Адвокат Мамаева: «Павел готов принять участие в матче в СИЗО. Он позитивно относится к этой идее»

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подтвердил, что футболист согласился сыграть в матче в СИЗО.

    Ранее правозащитник нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который также находится в «Бутырке», заявила, что ее подзащитный не будет принимать участия в игре и вообще встреча не состоится.

    – Достоверно могу утверждать, что Мамаеву поступало предложение поучаствовать в футбольном матче, как от Общественной наблюдательной комиссии, так и от руководства СИЗО. Вчера встретился с Павлом, он подтвердил, что принял предложение сыграть и в целом достаточно позитивно относится к этой идее.

    – Зампред ОНК Ева Меркачева сказала, что у нее на руках есть письменное заявление Мамаева по поводу матча, которое уже утвердили.

    – Да, все верно, вопрос проведения встречи согласован с ФСИН. Правда, понадобится разрешение от следователя, если помимо Павла на поле выйдут и другие обвиняемые по тому же делу – то есть, Кокорины или Протасовицкий. Полагаю, что это, скорее, формальность, препятствий возникнуть не должно. Не думаю, что следователь станет возражать, учитывая, что вчера объявили о завершении расследования.

    Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре по статьям «Побои» и «Хулиганство». Вместе с ними в СИЗО находятся младший брат первого Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, проходящие по одному делу с футболистами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2739

      порт 10 минут назад

      А если бы они были биатлонисты, то наверное бы предложили пострелять из СВД.

      0
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      Рейтинг: +41419

      Рубик Докоян 42 минуты назад

      Надо бы ещё всех родственников опросить, как они относятся к этой идее. Нам всем будет очень интересно это узнать...

      0
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