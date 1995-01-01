Адвокат Мамаева: «Павел готов принять участие в матче в СИЗО. Он позитивно относится к этой идее»

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подтвердил, что футболист согласился сыграть в матче в СИЗО.

Ранее правозащитник нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который также находится в «Бутырке», заявила, что ее подзащитный не будет принимать участия в игре и вообще встреча не состоится.

– Достоверно могу утверждать, что Мамаеву поступало предложение поучаствовать в футбольном матче, как от Общественной наблюдательной комиссии, так и от руководства СИЗО. Вчера встретился с Павлом, он подтвердил, что принял предложение сыграть и в целом достаточно позитивно относится к этой идее.

– Зампред ОНК Ева Меркачева сказала, что у нее на руках есть письменное заявление Мамаева по поводу матча, которое уже утвердили.

– Да, все верно, вопрос проведения встречи согласован с ФСИН. Правда, понадобится разрешение от следователя, если помимо Павла на поле выйдут и другие обвиняемые по тому же делу – то есть, Кокорины или Протасовицкий. Полагаю, что это, скорее, формальность, препятствий возникнуть не должно. Не думаю, что следователь станет возражать, учитывая, что вчера объявили о завершении расследования.

Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре по статьям «Побои» и «Хулиганство». Вместе с ними в СИЗО находятся младший брат первого Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, проходящие по одному делу с футболистами.