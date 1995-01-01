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    Адвокат Кокорина: «Никакого футбольного матча с командой СИЗО не будет» 

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о ходе дела ее подзащитного:

    «После сегодняшнего посещения следственного изолятора с целью получения уведомления об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого я убедилась, что старый принцип адвокатуры «Не мешай следователю, а дело он развалит сам» работает в полном объеме по настоящему уголовному делу.

    Сегодня в четвертый раз перепредъявили обвинение ребятам, сделали это, как обычно, незаконно для устранения технических ошибок, что противоречит предписаниям ст. ст. 171, 172, 175 УПК РФ.

    Даже постановление о привлечении в качестве обвиняемого на четырех листах 18 следователей четыре раза не смогли сочинить и составить без ошибок, представьте себе, что мы ожидаем увидеть в самом уголовном деле, состоящем, примерно, из 10 томов, наверное, это будет одна сплошная ошибка. Сегодня предварительное следствие окончено.

    После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела, расследование которого, по нашему мнению, проведено с такими дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд.

    Мы возмущены тем, что недоработки и волокита следствия и его предвзятость являются основаниями необоснованного содержания под стражей обвиняемых достаточно значительный срок, явно несопоставимый с предметом расследования.

    Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать», – написала Стукалова в своем твиттере.

    • Мамаев и Кокорин находится в СИЗО, их арест продлится минимум до 8 февраля.
    • Футболистам предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • 23 декабря стало известно, что Кокорин и Мамаев сыграют в футбольном матче против команды СИЗО «Бутырка».

    Очередной провальный суд Кокорина и Мамаева. Новый год они проведут в СИЗО

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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