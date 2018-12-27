Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Адвокат жены Глушакова: «Могу подтвердить, что Дарья заявила на мужа в ФСБ»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, сообщил, что его клиентка на самом деле обратилась в ФСБ.

    Ранее сообщалось, что защита Глушаковой предоставила в ведомство аудиозаписи, подтверждающие факт дачи футболистом взяток сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они не заводили на него уголовное дело.

    «Насчет разбирательства ФСБ у меня нет никакой информации, были ли звонки от ФСБ Глушакову или нет. Но я могу подтвердить, что заявление отправлено со стороны Дарьи Глушаковой», – сказал Жорин.

    • С сентября Денис и Дарья Глушаковы находятся в процессе развода.
    • У пары двое дочерей – семилетняя Валерия и двухлетняя Александра.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:55
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43701

      zigbert 14 минут назад

      Дело все более разрастается с подключением всевозможных служб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      datoz39 31 минуту назад

      Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      eaguar 35 минут назад

      Долгими суд будет .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      kvm5 44 минуты назад

      чем больше пиара тем лучше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63201

      klifS 49 минут назад

      В прокуратуру заявление подали, в ФСБ подали, осталось еще в ОСБ и международный суд в Гааге.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      Миша13 57 минут назад

      Не дай бог иметь такую жену..Денис надо было думать не членом а головой..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10908

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жжёт Дашка! Осталось только президента подтянуть к теме.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +734

      Театрал > DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Через месяц очередной облом для Даши будет. Полиция послала, суд вчера, судя по всему, послал. Осталось ФСБ да ООН. А потом на хлеб и воду

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4241

      derrik2000 > Театрал 55 минут назад

      Управление СПОРТЛОТО забыл. )))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105790
    #2
    Zenit-84
    76562
    #3
    Chernyi Lis
    72607
    #4
    Андрей Ермошин
    68536
    #5
    DeMoN-FCMU
    63357
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru