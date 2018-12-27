Адвокат жены Глушакова: «Могу подтвердить, что Дарья заявила на мужа в ФСБ»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, сообщил, что его клиентка на самом деле обратилась в ФСБ.

Ранее сообщалось, что защита Глушаковой предоставила в ведомство аудиозаписи, подтверждающие факт дачи футболистом взяток сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они не заводили на него уголовное дело.

«Насчет разбирательства ФСБ у меня нет никакой информации, были ли звонки от ФСБ Глушакову или нет. Но я могу подтвердить, что заявление отправлено со стороны Дарьи Глушаковой», – сказал Жорин.