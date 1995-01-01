Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    ФСБ проверит Глушакова на предмет дачи взяток сотрудникам органов

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвергнется проверке со стороны ФСБ. Адвокаты жены капитана красно-белых Дарьи Глушаковой предоставили в ведомство аудиозапись, подтверждающую, что футболист давал взятки работникам правоохранительных органов.

    «К делу Глушакова подключился ФСБ. Его будут проверять на взятки. Есть доказательства.

    Представители жены футболиста Даши написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и (сейчас важно) дали силовикам аудио.

    Это записи признаний Глушакова о том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали на него уголовное дело. В материалах у ФСБшников есть и конкретные цифры, и данные «решальщика» – доверенного лица футболиста. В ближайшее время этого человека вызовут на допрос», – сообщает телеграм-канал Breaking Mash.

    Денис и Дарья Глушакова с сентября находятся в бракоразводном процессе. Ранее жена футболиста обвинила его в угрозах убийством. Недавно адвокат Глушаковой Сергей Жорин заявил, что полузащитнику грозит 10 лет лишения свободы за незаконный вывод 170 миллионов рублей с общих банковских счетов.

    Источник: Телеграм-канал Breaking Mash

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:33
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2169

      Спартач80 5 минут назад

      Походу реально загремит....Карма...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +287

      19831170 6 минут назад

      А вообще со стороны его жены это низко.Понятно,что изменял,но это не повод вот так,отца своего ребёнка кидать за решотку.Бабы в гневе не ведают,что творят.И деньги ведь им заработаны,уж могли бы договориться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33618

      ROSTOV SUPER 11 минут назад

      Тучи над Дениской сгущаются !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4214

      derrik2000 17 минут назад

      Правильно!
      Разводить Дашку, так по-полной! ))))))))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Алеха32 20 минут назад

      Цепных спустили)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105656
    #2
    Zenit-84
    76525
    #3
    Chernyi Lis
    70936
    #4
    Андрей Ермошин
    68246
    #5
    DeMoN-FCMU
    63211
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru