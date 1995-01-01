ФСБ проверит Глушакова на предмет дачи взяток сотрудникам органов

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвергнется проверке со стороны ФСБ. Адвокаты жены капитана красно-белых Дарьи Глушаковой предоставили в ведомство аудиозапись, подтверждающую, что футболист давал взятки работникам правоохранительных органов.

«К делу Глушакова подключился ФСБ. Его будут проверять на взятки. Есть доказательства.

Представители жены футболиста Даши написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и (сейчас важно) дали силовикам аудио.

Это записи признаний Глушакова о том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали на него уголовное дело. В материалах у ФСБшников есть и конкретные цифры, и данные «решальщика» – доверенного лица футболиста. В ближайшее время этого человека вызовут на допрос», – сообщает телеграм-канал Breaking Mash.

Денис и Дарья Глушакова с сентября находятся в бракоразводном процессе. Ранее жена футболиста обвинила его в угрозах убийством. Недавно адвокат Глушаковой Сергей Жорин заявил, что полузащитнику грозит 10 лет лишения свободы за незаконный вывод 170 миллионов рублей с общих банковских счетов.