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    Адвокат жены Глушакова: «Денису грозит до 10 лет тюрьмы»

    Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказал о возможных последствиях для ее мужа Дениса.

    – У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллионов рублей. Мы об этом уже говорили.

    – Какое наказание его ждет?

    – Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

    – Когда планируете подавать заявление в суд?

    – Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:14
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2470

      +50/-50 10 минут назад

      - "В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка „Открытие“ о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа ещё 30 млн рублей на подконтрольные ему счета".
      Глупый и жадный. Аж противно за человека, за мужчину и за ... капитана Спартака.

      2
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      Рейтинг: +3414

      ilichkadr > +50/-50 4 минуты назад

      А что банк располагает данными о совместно нажитом имуществе? 140 млн. рублей это стоимость имущества (дачи, квартиры, машины.) или это деньги, снятые (переведенные) со счета.

      0
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      Рейтинг: +334

      balam 10 минут назад

      жорин как навозная муха.еще тот прохиндей.контракт заключать надо,а юристы клуба контролить это,если у футболеров мякина в голове

      0
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      Рейтинг: +3414

      ilichkadr 14 минут назад

      Похоже, что адвокат Дарьи Глушаковой не просто бестолковый, а и не далекий. Как можно ссыласться на какие-либо статьи УК РФ, если ты ни фига не знаешь и руководствуешься своими домыслами? "По нашим предположениям..." и "Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело". На месте Глашакова нашел бы толкового юриста-зубра, чтобы тот убавил пыл горе-адвоката. Очевидно, что адвокат тупо сосет бабло с бестолковой жены и не более того.

      0
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      Рейтинг: +305

      hmelarj 22 минуты назад

      сесь мир - бардак. все бабы-.....)))

      0
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      Рейтинг: +27807

      Полная Канистра 37 минут назад

      уройся поглубже достал уже

      3
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      Рейтинг: +868

      Харченко 37 минут назад

      Зря Глушаков не решил вопрос сразу.
      Теперь оберут до нитки, да еще и посадят.
      Сам выбрал себе такую судьбу.

      4
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      Рейтинг: +4206

      derrik2000 39 минут назад

      Ну, это только если "адвокат жены Глушакова" будет судить лично. )))))
      А вообще, то ли адвокат безграмотный (уж очень много нарушений этических допускает), то ли журналюги его слова перевирают.

      1
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      Рейтинг: +2151

      Спартач80 39 минут назад

      С таким трансфером Спартак не хило разгрузит ведомость=))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      zatonn 43 минуты назад

      А вывел для чего? Оплатить ток шоу в защиту себя любимого. А вот у кого - покажет ближайшее время

      2
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      Рейтинг: +88

      латунный сепаратист 57 минут назад

      третим будет в команде бутырка

      2
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      Рейтинг: +1104

      EcioAuditore > латунный сепаратист 50 минут назад

      осталось кипера, защей и тренера для полного набора

      0
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      Рейтинг: +1545

      Almazovich > латунный сепаратист 23 минуты назад

      Похоже намечается такое.

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