Адвокат жены Глушакова: «Денису грозит до 10 лет тюрьмы»

- "В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка „Открытие“ о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа ещё 30 млн рублей на подконтрольные ему счета".
Глупый и жадный. Аж противно за человека, за мужчину и за ... капитана Спартака.
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказал о возможных последствиях для ее мужа Дениса.
– У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллионов рублей. Мы об этом уже говорили.
– Какое наказание его ждет?
– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
– Когда планируете подавать заявление в суд?
– Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим.