Адвокат жены Глушакова: «Денису грозит до 10 лет тюрьмы»

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, рассказал о возможных последствиях для ее мужа Дениса.

– У нас раньше была оперативная информация, что он вывел крупную сумму денег. По нашим предположениям, не меньше 300 миллионов рублей. Мы об этом уже говорили.

– Какое наказание его ждет?

– Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

– Когда планируете подавать заявление в суд?

– Этой суммы уже достаточно, чтобы завести дело. Особо крупный размер начинается с одного миллиона рублей. Здесь у нас уже 170 подтверждено. Скоро подготовим и направим.