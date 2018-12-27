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    Зампред ОНК: «Если Кокорин не хочет, пусть не играет. Матч в СИЗО состоится и без него»

    Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева выступила с опровержением слов адвоката адвоката Татьяны Стукаловой, представляющей интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который находится в «Бутырке».

    Ранее Стукалова заявила, что администрация СИЗО не планировала проведения матча между арестантами и сотрудниками изолятора. По информации СМИ, в игре должны принять участие Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, также находящийся в «Бутырке».

    «Адвокат Кокорина, конечно, меня потрясла. Делает заявление ото всех, что матч не состоится. Если ее подзащитный, Александр Кокорин, не будет играть, то и Бог с ним, есть другие люди, которые хотят провести матч. Мы с Мамаевым договорились, а он утверждал, что уговорит Кокорина. Но каким образом он собирался это делать, непонятно.

    С Кокориным-младшим мы тоже говорили, и он согласился. Надеюсь, что Мамаева не отговорят. Я верю, что он человек чести. К тому же он говорил при свидетелях, была камера. К тому же Павел был очень вдохновлен этой идеей. Значит, будет один герой вместо двух.

    Я не понимаю, почему адвокат Кокорина решил, что матч не состоится. Она ничего не решает. Я считаю, что ее заявление – нарушение этики. Из серии «очень много на себя взяла». Когда пройдет матч? Как и планировалось, после Рождества», – сказала Деркачева.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3000

      APchelov 4 минуты назад

      Если Кокорин поломает ноги не за зенит, то согласно контракту будет оштрафован. У мамаева, наверное, такое не прописано )

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      Рейтинг: +1320

      neveldomha 5 минут назад

      Меркачева в агенты набивается.

      0
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      Рейтинг: +1095

      koli4ka 6 минут назад

      скажу по секрету,кокоша во время матча собирался сплести лыжи из СИЗО, поэтому и отказался.

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      Рейтинг: +536

      ivan-football-fan 17 минут назад

      Кокорину по контракту нельзя играть за другой клуб в другом чемпионате)))))))))))))

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