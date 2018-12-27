Зампред ОНК: «Если Кокорин не хочет, пусть не играет. Матч в СИЗО состоится и без него»

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева выступила с опровержением слов адвоката адвоката Татьяны Стукаловой, представляющей интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который находится в «Бутырке».

Ранее Стукалова заявила, что администрация СИЗО не планировала проведения матча между арестантами и сотрудниками изолятора. По информации СМИ, в игре должны принять участие Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, также находящийся в «Бутырке».

«Адвокат Кокорина, конечно, меня потрясла. Делает заявление ото всех, что матч не состоится. Если ее подзащитный, Александр Кокорин, не будет играть, то и Бог с ним, есть другие люди, которые хотят провести матч. Мы с Мамаевым договорились, а он утверждал, что уговорит Кокорина. Но каким образом он собирался это делать, непонятно.

С Кокориным-младшим мы тоже говорили, и он согласился. Надеюсь, что Мамаева не отговорят. Я верю, что он человек чести. К тому же он говорил при свидетелях, была камера. К тому же Павел был очень вдохновлен этой идеей. Значит, будет один герой вместо двух.

Я не понимаю, почему адвокат Кокорина решил, что матч не состоится. Она ничего не решает. Я считаю, что ее заявление – нарушение этики. Из серии «очень много на себя взяла». Когда пройдет матч? Как и планировалось, после Рождества», – сказала Деркачева.