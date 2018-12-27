Романцев намерен посетить все домашние матчи «Спартака» во второй части сезона

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев сообщил, что собирается побывать на всех матчах красно-белых на «Открытие Арене».

«2018-й получился для «Спартака» тяжелым, и хорошо, что он заканчивается. Недавние изменения меня обнадеживают. Я верю в новый тренерский штаб. Постановка атакующего футбола, который намерен вернуть Олег Кононов, требует времени. Но считаю, что у нас остаются шансы на самые высокие места. Главное, чтобы команда стала одним целым. Одной семьей. Разумеется, вместе с болельщиками.

Лично я планирую посетить все домашние матчи. К тому же наступающий 2019-й, как известно, год свиньи – наш год», – сказал Романцев.