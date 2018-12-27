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    Агент Ломовицкого: «Александр уже продлил контракт со «Спартаком»

    Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого, сообщил, что 20-летний футболист подписал новое соглашение с московским клубом.

    «Александр уже продлил контракт со «Спартаком», он остается в команде, но раскрывать срок соглашения я не имею права.

    Лично я не общался с тренером относительно роли Александра в команде, разговаривал только с руководством клуба. Игрок и тренер, конечно, общаются друг с другом в рабочем процессе.

    Вопрос об аренде Александра этой зимой также никем не обсуждался”, – сказал Мижигурскис.

    • Предыдущий контракт россиянина действовал до июня 2020 года.
    • В текущем сезоне Ломовицкий провел за москвичей 16 матчей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      Фанат Рубина 9 минут назад

      Жаль его бы тоже видеть в Рубине хотелось бы!!
      надеюсь Игнатова мы все таки сможем забрать как нибудь как Владика Пантелеева!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +374

      Cherembas 13 минут назад

      дайте играть,и результат будет шикарный

      0
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      Рейтинг: +1479

      vka1970 23 минуты назад

      Ну и хорошо.
      Вот и ладненько.

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