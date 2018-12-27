Агент Ломовицкого: «Александр уже продлил контракт со «Спартаком»

Жаль его бы тоже видеть в Рубине хотелось бы!!
надеюсь Игнатова мы все таки сможем забрать как нибудь как Владика Пантелеева!
Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого, сообщил, что 20-летний футболист подписал новое соглашение с московским клубом.
«Александр уже продлил контракт со «Спартаком», он остается в команде, но раскрывать срок соглашения я не имею права.
Лично я не общался с тренером относительно роли Александра в команде, разговаривал только с руководством клуба. Игрок и тренер, конечно, общаются друг с другом в рабочем процессе.
Вопрос об аренде Александра этой зимой также никем не обсуждался”, – сказал Мижигурскис.
- Предыдущий контракт россиянина действовал до июня 2020 года.
- В текущем сезоне Ломовицкий провел за москвичей 16 матчей и сделал одну голевую передачу.