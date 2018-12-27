Кононов: «Спартак» приложит все силы, чтобы 2019 год стал для нас победным»

Боже,что они будут говорить про тебя после скорого увольнения!
«Спартак» сегодня провел встречу с ветеранами клуба. Состоялась она в Академии имени Федора Черенкова.
Главный тренер москвичей Олег Кононов поздравил заслуженных футболистов красно-белых прошлых лет с новым годом и заявил, что команда постарается сделать все в 2019 году ради побед.
«Подобные встречи ветеранов – замечательная традиция. И для меня большая честь впервые побывать на таком мероприятии.
Я поздравляю заслуженных спартаковцев с новым годом. Желаю им крепкого здоровья, а всем нам – единства, без которого не достичь результата.
Наша команда приложит все силы, чтобы 2019 год стал для красно-белых победным. С наступающим», – сказал Кононов.
- После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
- В первом матче 1/4 финала Кубка России красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Уралом» (1:1). Ответная игра пройдет в феврале.