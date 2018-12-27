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    Кононов: «Спартак» приложит все силы, чтобы 2019 год стал для нас победным»

    «Спартак» сегодня провел встречу с ветеранами клуба. Состоялась она в Академии имени Федора Черенкова.

    Главный тренер москвичей Олег Кононов поздравил заслуженных футболистов красно-белых прошлых лет с новым годом и заявил, что команда постарается сделать все в 2019 году ради побед.

    «Подобные встречи ветеранов – замечательная традиция. И для меня большая честь впервые побывать на таком мероприятии.

    Я поздравляю заслуженных спартаковцев с новым годом. Желаю им крепкого здоровья, а всем нам – единства, без которого не достичь результата.

    Наша команда приложит все силы, чтобы 2019 год стал для красно-белых победным. С наступающим», – сказал Кононов.

    • После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
    • В первом матче 1/4 финала Кубка России красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Уралом» (1:1). Ответная игра пройдет в феврале.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1534

      Агасфер 6 минут назад

      Боже,что они будут говорить про тебя после скорого увольнения!

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