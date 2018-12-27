Кононов: «Спартак» приложит все силы, чтобы 2019 год стал для нас победным»

«Спартак» сегодня провел встречу с ветеранами клуба. Состоялась она в Академии имени Федора Черенкова.

Главный тренер москвичей Олег Кононов поздравил заслуженных футболистов красно-белых прошлых лет с новым годом и заявил, что команда постарается сделать все в 2019 году ради побед.

«Подобные встречи ветеранов – замечательная традиция. И для меня большая честь впервые побывать на таком мероприятии.

Я поздравляю заслуженных спартаковцев с новым годом. Желаю им крепкого здоровья, а всем нам – единства, без которого не достичь результата.

Наша команда приложит все силы, чтобы 2019 год стал для красно-белых победным. С наступающим», – сказал Кононов.