Джанаев может уйти из «Рубина»

Потеря потерь будет..
Голкипер Сослан Джанаев может покинуть «Рубин».
Как утверждает «Бизнес Online», 31-летний вратарь не поедет на первый сбор с основной командой.
Джанаев – один из самых высокооплачиваемых футболистов казанского клуба. Руководство «Рубина» ведет переговоры с россиянином о понижении зарплаты из-за финансовых сложностей. Клуб готов расстаться с голкипером, если тот не согласится принять условия.
- Джанаев перешел в «Рубин» летом 2017 года из «Ростова».
- В этом сезоне вратарь провел в РПЛ лишь четыре матча.