Джанаев может уйти из «Рубина»

Голкипер Сослан Джанаев может покинуть «Рубин».

Как утверждает «Бизнес Online», 31-летний вратарь не поедет на первый сбор с основной командой.

Джанаев – один из самых высокооплачиваемых футболистов казанского клуба. Руководство «Рубина» ведет переговоры с россиянином о понижении зарплаты из-за финансовых сложностей. Клуб готов расстаться с голкипером, если тот не согласится принять условия.