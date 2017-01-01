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    Джанаев может уйти из «Рубина»

    Голкипер Сослан Джанаев может покинуть «Рубин».

    Как утверждает «Бизнес Online», 31-летний вратарь не поедет на первый сбор с основной командой.

    Джанаев – один из самых высокооплачиваемых футболистов казанского клуба. Руководство «Рубина» ведет переговоры с россиянином о понижении зарплаты из-за финансовых сложностей. Клуб готов расстаться с голкипером, если тот не согласится принять условия.

    • Джанаев перешел в «Рубин» летом 2017 года из «Ростова».
    • В этом сезоне вратарь провел в РПЛ лишь четыре матча.

    Источник: Бизнес Online

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +591

      Рубинище 6 минут назад

      Потеря потерь будет..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43667

      zigbert 31 минуту назад

      После травмы он так и не появлялся в основном составе. Трудно сказать что сейчас он из себя представляет. А так вратарь уровня сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41391

      Рубик Докоян 42 минуты назад

      У Рубина есть два молодых качественных вратаря Коновалов и Бабурин, которые и будут играть. А "Рубин" скорей всего будет расставаться с высокооплачиваемыми ветеранами и разгружать платёжную ведомость.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2707

      Lester84 1 час назад

      По ходу Джанаев допрыгается и перейдет на офисную работу, как это было с Ахметовым)))

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