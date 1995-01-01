Рыболовлев не собирается продавать «Монако»

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев не намерен продавать клуб.

Ранее появилась информация, что российский бизнесмен ведет переговоры о продаже своей доли канадскому инвестиционному фонду.

«Как мы уже неоднократно заявляли, Дмитрий Рыболовлев не планирует продажу своего пакета акций в клубе, он намерен и дальше уделять внимание его развитию. Несмотря на трудную текущую ситуацию, он надеется, что под руководством нового тренера клуб сможет добиться успехов и показать хорошие результаты», – сообщил представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин.