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    Рыболовлев не собирается продавать «Монако»

    Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев не намерен продавать клуб.

    Ранее появилась информация, что российский бизнесмен ведет переговоры о продаже своей доли канадскому инвестиционному фонду.

    «Как мы уже неоднократно заявляли, Дмитрий Рыболовлев не планирует продажу своего пакета акций в клубе, он намерен и дальше уделять внимание его развитию. Несмотря на трудную текущую ситуацию, он надеется, что под руководством нового тренера клуб сможет добиться успехов и показать хорошие результаты», – сообщил представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин.

    • Рыболовлев купил контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году.
    • В этом сезоне клуб занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:01
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43667

      zigbert 6 минут назад

      В трудное положение попал Монако. Тут дело даже не в тренере. По существу надо строить новую команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1400

      ribavadim 8 минут назад

      ...или Монако "продаст"Рыболовлева.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41391

      Рубик Докоян 1 час назад

      Надо выправлять сложившуюся ситуацию в клубе.

      2
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