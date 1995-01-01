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    Ломовицкий подпишет со «Спартаком» новый долгосрочный контракт

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий подпишет с московским клубом новый долгосрочный контракт. По информации sport_inside, о сделке будет объявлено сегодня, 27 декабря.

    20-летним россиянином интересуются «Зенит», «Локомотив» и «Крылья Советов».

    • Действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне Ломовицкий провел в РПЛ девять матчей и не отметился результативными действиями.

    Источник: Sport_inside

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2199

      Спартач80 21 минуту назад

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +2621

      ЮНик 39 минут назад

      Перспективный парень с большим потенциалом. Но РПФЛ и не такие таланты губила. Будем наблюдать...

      0
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      Рейтинг: +1530

      Агасфер 47 минут назад

      Ну и хорошо,может хоть один свой воспитанник закрепится в родной команде.

      0
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      Рейтинг: +1639

      Viper for CSKA 54 минуты назад

      В аренду нужно отдавать для получения практики у грамотного тренера, чтобы прогрессировал. Динамо, к примеру, подходящий вариант.

      1
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      Рейтинг: +2934

      Klaido 1 час назад

      отлично - задатки есть, надо теперь над стабильностью работать

      0
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      Рейтинг: +3056

      violator20 1 час назад

      Пока играет очень не стабильно, может один тайм сыграть хорошо, другой полностью провалить.Посмотрим что будет дальше.

      4
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      Рейтинг: +41371

      Рубик Докоян 1 час назад

      Надо уметь видеть в игроке потенциал и раскрыть его вовремя, чтобы парень не просидел на лавке так и оставшись перспективным или менял клубы в аренде...

      1
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      Рейтинг: +337

      Baggio1986 1 час назад

      Не пойму пока,чем же он хорош

      0
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