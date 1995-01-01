Ломовицкий подпишет со «Спартаком» новый долгосрочный контракт

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Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий подпишет с московским клубом новый долгосрочный контракт. По информации sport_inside, о сделке будет объявлено сегодня, 27 декабря.
20-летним россиянином интересуются «Зенит», «Локомотив» и «Крылья Советов».
- Действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне Ломовицкий провел в РПЛ девять матчей и не отметился результативными действиями.
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