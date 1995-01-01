Ломовицкий подпишет со «Спартаком» новый долгосрочный контракт

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий подпишет с московским клубом новый долгосрочный контракт. По информации sport_inside, о сделке будет объявлено сегодня, 27 декабря.

20-летним россиянином интересуются «Зенит», «Локомотив» и «Крылья Советов».