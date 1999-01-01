Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

О целях на сезон

Мы должны держаться около топ-4. Наша цель в этом сезоне – держаться около топ-4 и попасть в Лигу чемпионов.

Об игре Азара

Я думаю, он сыграл хорошо. Не только из-за двух голов, но и из-за взаимодействия с партнерами и поиска свободного пространства. Он нравится мне на любой позиции, он отличный игрок.