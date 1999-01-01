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    Сарри: «Челси» нужно держаться около топ-4. Наша цель – попасть в Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

    О целях на сезон

    Мы должны держаться около топ-4. Наша цель в этом сезоне – держаться около топ-4 и попасть в Лигу чемпионов.

    Об игре Азара

    Я думаю, он сыграл хорошо. Не только из-за двух голов, но и из-за взаимодействия с партнерами и поиска свободного пространства. Он нравится мне на любой позиции, он отличный игрок.

    • «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 40 очками.
    • Команда Маурицио Сарри на 11 очков отстает от лидера турнира «Ливерпуля».

    Источник: BBC

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