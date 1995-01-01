Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:0).

«Мы просто сконцентрировались на своей игре и идем от матча к матчу. Каждая игра для нас – финал. Было сложное начало первого тайма, сложно забивать «Ньюкаслу», но мы продемонстрировали выдержку и качество.

Нужно сохранить этот импульс и через следующие пару игр посмотрим, где мы окажемся. Сейчас каждая игра имеет значение», – сказал Ловрен.