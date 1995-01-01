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    Ловрен: «Сейчас каждая игра для «Ливерпуля» – финал. Нужно сохранить импульс»

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:0).

    «Мы просто сконцентрировались на своей игре и идем от матча к матчу. Каждая игра для нас – финал. Было сложное начало первого тайма, сложно забивать «Ньюкаслу», но мы продемонстрировали выдержку и качество.

    Нужно сохранить этот импульс и через следующие пару игр посмотрим, где мы окажемся. Сейчас каждая игра имеет значение», – сказал Ловрен.

    • «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 51 очками.
    • Отрыв «Тоттенхэма» (идет вторым) – шесть очков.

    Источник: BBC

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