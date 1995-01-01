Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).
«Я думаю, что мы хорошо отыграли 90 минут и показали хороший уровень самоотдачи и внимания. Мы могли победить с другим счетом. Мы упустили три или четыре хороших момента, но я рад тому, как мы на это отреагировали.
Было опасно, когда они сравняли счет. Но мы правильно отреагировали на это и не бросили играть в футбол», – сказал Сарри.
- «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 40 очками.
- Команда Сарри на 11 очков отстает от лидера турнира «Ливерпуля».