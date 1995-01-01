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    Сарри – о победе над «Уотфордом»: «Мы могли победить с другим счетом»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1).

    «Я думаю, что мы хорошо отыграли 90 минут и показали хороший уровень самоотдачи и внимания. Мы могли победить с другим счетом. Мы упустили три или четыре хороших момента, но я рад тому, как мы на это отреагировали.

    Было опасно, когда они сравняли счет. Но мы правильно отреагировали на это и не бросили играть в футбол», – сказал Сарри.

    • «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 40 очками.
    • Команда Сарри на 11 очков отстает от лидера турнира «Ливерпуля».

    Источник: BBC

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