Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 19 тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (3:1).

«Нужен импульс. Следующие две игры будут очень важными для нас. Походить к этим матчам с уверенностью в себе – это прекрасно.

Это «Манчестер Юнайтед». Когда вы забиваете первый гол, вы хотите забить второй. Когда вы забиваете второй, вы хотите забить третий. Мы хотели отыграть на ноль. Любая команда основана на этом. Мы дважды пропустили со стандартов [в двух матчах]. Постараемся отыграть на ноль в последующих матчах», – сказал Сульшер.