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    Покеттино: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – реальные претенденты на титул»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

    «Мы в очень хорошей ситуации, но «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – реальные претенденты на титул.

    Мы на одно очко выше «Сити», но они действующие чемпионы. А «Ливерпуль» играет фантастически. Мы находимся между ними, и нам предстоит еще много работы.

    Важно направить уверенность в правильное русло. Победа придает нам веру в себя, но мы идем шаг за шагов и надеемся, что будем готовы к следующему матчу», – сказал Покеттино.

    • «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 45 очками.
    • «Ливерпуль» возглавляет таблицу (51), «Манчестер Сити» идет третьим (44).

    Источник: BBC

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