Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

«Мы в очень хорошей ситуации, но «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – реальные претенденты на титул.

Мы на одно очко выше «Сити», но они действующие чемпионы. А «Ливерпуль» играет фантастически. Мы находимся между ними, и нам предстоит еще много работы.

Важно направить уверенность в правильное русло. Победа придает нам веру в себя, но мы идем шаг за шагов и надеемся, что будем готовы к следующему матчу», – сказал Покеттино.