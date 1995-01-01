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    Адвокат жены Глушакова: «Мы заявили об отводе судьи по делу о разделе имущества. Она странно ведет этот процесс»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, заявил, что принял решение об отводе судьи, которая занимается делом о разделе имущества между супругами.

    По словам защитника, судья Наталья Самороковская странно ведет данный процесс.

    Денис и Дарья Глушакова разводятся с осени. Ранее Жорин сообщил, что футболист вывел 170 миллионов рублей с совместных с женой счетов.

    «У нас в Никулинском суде рассматриваются два разных судебных дела. Первый – по определению места жительства детей, расторжению брака и алиментам. Там с точки зрения закона все нормально, соблюдаются права и интересы обеих сторон. Второй процесс – раздел имущества, его ведет судья Наталья Самороковская. Сегодня по этому процессу прошло первое заседание по существу, после которого мы решили заявить об отводе судьи. До сегодняшнего дня мы встречались с судьей только однажды, на беседе, еще тогда я заметил, что Самороковская странно ведет этот процесс.

    Это происходило в кабинете судьи, мы ходатайствовали по поводу вывода Денисом Глушаковым средств с общего счета. У нас была информация об этом, но требовались доказательства, нельзя же просто встать и сказать, что Глушаков вывел деньги. Поскольку информация по счетам – это банковская тайна, банк отвечает только по запросу суда. Вчера пришли доказательства, подтверждающие, что Глушаков по крайней мере со счета в банке «Открытие» вывел 170 миллионов рублей, это уже есть в материалах дела. Мы уточнили исковое заявление на эту сумму и просили суд принять его. Здесь судья отреагировала более чем странно. Она сказала: «Что? 170 миллионов? Откуда у футболиста такие деньги?». Мы указали на то, что пришла выписка из банка, свидетельствующая об этом, на что судья ответила: «Раз он эти деньги перевел, значит, их уже нет». Я сказал, что, раз их нет, то на эту сумму следует отойти от принципов равенства на основании статьи 39 Семейного кодекса РФ. Судья заявила: «Может, он потратил эти деньги на нужды семьи». Мы попросили принять уточняющий иск для дальнейших разбирательств, но судья отказала нам в этом.

    Есть и второй момент: у нас есть информация, что один из объектов недвижимости Глушаков переписал на мать. Попросили суд сделать запрос в Росреестр, в чем суд нам отказал. Попросили сделать запрос в банк, где, по нашей информации, находятся остальные средства Глушаковых, но и здесь получили отказ. Стали происходить какие-то чудесные, волшебные вещи. В связи со всеми вышеуказанными обстоятельствами, мы решили заявить об отводе судьи Самороковской», – сказал Жорин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      vyacheslav1 26 минут назад

      кончился футболист...

      0
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      Рейтинг: +4214

      derrik2000 29 минут назад

      Складно звонит ентот аблакат.
      Судью в неприглядном свете выставляет...
      Ну-ну...
      Что там было на самом деле - пока неизвестно
      В общем, всё, как я погляжу, делается для того, чтобы с Дашки баблища поболе поиметь.
      Дорвался аблакатишка до "золотой жилы"! )))))))))))

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      Рейтинг: +1779

      Yev 40 минут назад

      Сидит на заседании в шарфике Спартака и подмигивает Дениске?

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