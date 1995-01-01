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    Глушаков вывел с совместных с женой счетов 170 миллионов рублей

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, рассказал о большой сумме денег, которую футболист вывел с совместных счетов.

    Пара разводится с осени. Ранее сообщалось, что суд арестовал совместные счета, запретив кому-либо из супругов любые движения средств по ним.

    «В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка «Открытие» о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 миллионов рублей, а 7 августа еще 30 миллионов рублей на подконтрольные ему счета. Кроме того, это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела», – сказал защитник.

    В других банках у футболиста есть еще счета, по которым ожидается информация. Сумма выведенных Глушаковым средств может быть впечатляющей», – сказал Жорин.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9956

      Как все! 9 минут назад

      Жорин чей адвокат? Дениса или Дарьи??? Ничего не понятно из первого предложения!

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