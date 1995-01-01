Глушаков вывел с совместных с женой счетов 170 миллионов рублей

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой, рассказал о большой сумме денег, которую футболист вывел с совместных счетов.

Пара разводится с осени. Ранее сообщалось, что суд арестовал совместные счета, запретив кому-либо из супругов любые движения средств по ним.

«В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка «Открытие» о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 миллионов рублей, а 7 августа еще 30 миллионов рублей на подконтрольные ему счета. Кроме того, это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела», – сказал защитник.

В других банках у футболиста есть еще счета, по которым ожидается информация. Сумма выведенных Глушаковым средств может быть впечатляющей», – сказал Жорин.