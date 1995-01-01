Скауты «МЮ» просматривали защитника «Милана» Калабрию на матче с «Фиорентиной»

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Скауты английского клуба присутствовали на матче 17-го тура Серии А с «Фиорентиной», чтобы посмотреть на игру 22-летнего футболиста. Еще один игрок, за которым они наблюдали, – центральный защитник флорентийцев Никола Миленкович.