Скауты «МЮ» просматривали защитника «Милана» Калабрию на матче с «Фиорентиной»

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».
Скауты английского клуба присутствовали на матче 17-го тура Серии А с «Фиорентиной», чтобы посмотреть на игру 22-летнего футболиста. Еще один игрок, за которым они наблюдали, – центральный защитник флорентийцев Никола Миленкович.
- В текущем сезоне Калабрия провел за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.
- Контракт футболиста с красно-черными рассчитан до июня 2022 года.
- Портал Transfermarkt оценивает Калабрию в 17 миллионов евро.