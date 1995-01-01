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    Скауты «МЮ» просматривали защитника «Милана» Калабрию на матче с «Фиорентиной»

    Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

    Скауты английского клуба присутствовали на матче 17-го тура Серии А с «Фиорентиной», чтобы посмотреть на игру 22-летнего футболиста. Еще один игрок, за которым они наблюдали, – центральный защитник флорентийцев Никола Миленкович.

    • В текущем сезоне Калабрия провел за «Милан» 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Контракт футболиста с красно-черными рассчитан до июня 2022 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает Калабрию в 17 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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