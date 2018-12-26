Ковачич: «Азар спросил меня: «Как там в «Реале»?»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич сообщил, что его партнер по команде Эден Азар интересовался «Реалом».

Права на хорвата принадлежат мадридскому клубу. Ранее сообщалось, что Азар уже согласовал контракт с «Реалом», а Ковачич может стать частью этого трансфера.

«Для меня он невероятный игрок. Эден легко может быть одним из двух или трех лучших игроков в мире.

Он спросил меня, как там [в «Реале»]. Но мы с нетерпением ждем отличного совместного сезона и полностью сосредоточены на «Челси». Он очень сконцентрирован на том, чтобы вершить большие дела с клубом.

Мне нужно уважать мой предыдущий клуб – «Реал». Я могу представить, что останусь в Лондоне, но у меня есть контракт, который я должен уважать. И именно это я и сделаю», – сказал Ковачич.