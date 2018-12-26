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    Ковачич: «Азар спросил меня: «Как там в «Реале»?»

    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич сообщил, что его партнер по команде Эден Азар интересовался «Реалом».

    Права на хорвата принадлежат мадридскому клубу. Ранее сообщалось, что Азар уже согласовал контракт с «Реалом», а Ковачич может стать частью этого трансфера.

    «Для меня он невероятный игрок. Эден легко может быть одним из двух или трех лучших игроков в мире.

    Он спросил меня, как там [в «Реале»]. Но мы с нетерпением ждем отличного совместного сезона и полностью сосредоточены на «Челси». Он очень сконцентрирован на том, чтобы вершить большие дела с клубом.

    Мне нужно уважать мой предыдущий клуб – «Реал». Я могу представить, что останусь в Лондоне, но у меня есть контракт, который я должен уважать. И именно это я и сделаю», – сказал Ковачич.

    Источник: Metro

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