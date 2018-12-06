Onda Madrid: Азар согласовал контракт с «Реалом». В сделку могут быть включены Ковачич или Асенсио

Полузащитник «Челси» Эден Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом».

Как сообщает Onda Madrid, у мадридцев есть полная договоренность с 27-летним футболистом по летнему трансферу.

Теперь «Реалу» нужно согласовать сделку с лондонцами, которые требуют за бельгийца 170 миллионов фунтов стерлингов. Мадридский клуб не хочет платить такую цену и рассматривает варианты, которые позволят снизить стоимость Азара.

В частности, президент «Реала» Флорентино Перес готов позволить арендованному «Челси» полузащитнику мадридцев Матео Ковачичу остаться в Лондоне в рамках трансфера бельгийца.

Если же такой вариант не устроит «Челси», «Реал» может включить в сделку полузащитника Марко Асенсио.