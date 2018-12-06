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    • Onda Madrid: Азар согласовал контракт с «Реалом». В сделку могут быть включены Ковачич или Асенсио

    Onda Madrid: Азар согласовал контракт с «Реалом». В сделку могут быть включены Ковачич или Асенсио

    Полузащитник «Челси» Эден Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом».

    Как сообщает Onda Madrid, у мадридцев есть полная договоренность с 27-летним футболистом по летнему трансферу.

    Теперь «Реалу» нужно согласовать сделку с лондонцами, которые требуют за бельгийца 170 миллионов фунтов стерлингов. Мадридский клуб не хочет платить такую цену и рассматривает варианты, которые позволят снизить стоимость Азара.

    В частности, президент «Реала» Флорентино Перес готов позволить арендованному «Челси» полузащитнику мадридцев Матео Ковачичу остаться в Лондоне в рамках трансфера бельгийца.

    Если же такой вариант не устроит «Челси», «Реал» может включить в сделку полузащитника Марко Асенсио.

    Источник: Onda Madrid

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    06.12.2018 12:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +550

      El_Chori 6 декабря 2018, 20:14

      Если Пулишича подпишем, можно отпускать, мне кажется.

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 6 декабря 2018, 20:08

      Асенсио миллион раз лучше чем этот Азар переотцененный

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 декабря 2018, 19:08

      После вчерашнего матча с Вулвз, начинаю понимать, что Азару надоело биться в одиночку. Он хочет в команду, где он будет одним из, а не единственным.
      В любом случае, спасибо ему за все.

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      Рейтинг: +1982

      Romio-xxx 6 декабря 2018, 16:53

      А разве не наоборот должно быть,сперва с клубом решить вопрос,а потом контракт с игроком?

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      Рейтинг: +567

      LAY394 6 декабря 2018, 14:49

      асенсио точно не уйдет

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