Бубнов: «Возможно, Головин поторопился с переходом в «Монако»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Возможно, Головин поторопился. Ему было бы легче в этой сложной ситуации в более зрелом возрасте. А вообще Головину просто не повезло, не угадал с командой. Еще и травмы, удаление…

Ему остается только терпеть вместе с командой и ждать, что все наладится. Вопрос в том, сколько «Монако» будет выкарабкиваться, выкарабкается ли вообще и сколько времени из-за этого потеряет Головин», — сказал Бубнов.