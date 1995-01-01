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    Бубнов: «Возможно, Головин поторопился с переходом в «Монако»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в «Монако».

    «Возможно, Головин поторопился. Ему было бы легче в этой сложной ситуации в более зрелом возрасте. А вообще Головину просто не повезло, не угадал с командой. Еще и травмы, удаление…

    Ему остается только терпеть вместе с командой и ждать, что все наладится. Вопрос в том, сколько «Монако» будет выкарабкиваться, выкарабкается ли вообще и сколько времени из-за этого потеряет Головин», — сказал Бубнов.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.
    • Россиянин провел в этом сезоне 13 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
    • «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2520

      polt 6 минут назад

      Не пропал бы ...

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      Рейтинг: +479

      iBragim2102 44 минуты назад

      А возможно Монако поторопилось с приходом Головина

      0
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      Рейтинг: +4166

      KLIM777 50 минут назад

      не возможно, а точно. я сразу сказал что этот переход фуфло, а все тут обезьяны прыгали и радовались

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3998

      mihail200606 1 час назад

      Ну щас можно много рассуждать поторопился или нет.. Правильнее говорить,что не угадал, это да.. Так тут уж кому как повезет

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