Бубнов: «Возможно, Головин поторопился с переходом в «Монако»

Не пропал бы ...
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в «Монако».
«Возможно, Головин поторопился. Ему было бы легче в этой сложной ситуации в более зрелом возрасте. А вообще Головину просто не повезло, не угадал с командой. Еще и травмы, удаление…
Ему остается только терпеть вместе с командой и ждать, что все наладится. Вопрос в том, сколько «Монако» будет выкарабкиваться, выкарабкается ли вообще и сколько времени из-за этого потеряет Головин», — сказал Бубнов.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года.
- Россиянин провел в этом сезоне 13 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
- «Монако» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.