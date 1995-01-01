Мбаппе: «Ювентус» и Роналду могут многого добиться в Лиге чемпионов»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о летнем переходе в «Ювентус» Криштиану Роналду.

«Приобретение Роналду «Ювентусом» выведет итальянский чемпионат на первый план. Серия А до сих пор считалась большим чемпионатом, но в последнее время она потеряла некоторые позиции. С Криштиану болельщики снова будут увлечены этим чемпионатом.

Он добавил туринскому клубу мощности, хотя и без него это был великий клуб. Доказательством этому является их недавний выход в финал Лиги чемпионов. С ним «Ювентус» обладает невероятной ударной силой и, поверьте мне, всем их соперникам придется внимательнейшим образом изучать их игру. Когда сталкиваешься с таким игроком, нельзя действовать наугад. «Юве» и Криштиану могут многого добиться вместе в Лиге чемпионов», – заявил 20-летний нападающий парижан.