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    Мбаппе: «Ювентус» и Роналду могут многого добиться в Лиге чемпионов»

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о летнем переходе в «Ювентус» Криштиану Роналду.

    «Приобретение Роналду «Ювентусом» выведет итальянский чемпионат на первый план. Серия А до сих пор считалась большим чемпионатом, но в последнее время она потеряла некоторые позиции. С Криштиану болельщики снова будут увлечены этим чемпионатом.

    Он добавил туринскому клубу мощности, хотя и без него это был великий клуб. Доказательством этому является их недавний выход в финал Лиги чемпионов. С ним «Ювентус» обладает невероятной ударной силой и, поверьте мне, всем их соперникам придется внимательнейшим образом изучать их игру. Когда сталкиваешься с таким игроком, нельзя действовать наугад. «Юве» и Криштиану могут многого добиться вместе в Лиге чемпионов», – заявил 20-летний нападающий парижан.

    • Трансфер Роналду из «Реала» обошелся «Ювентусу» в 117 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он забил 12 мячей и сделал семь результативных передач в 22 играх за свой клуб.

    Источник: Le 10 Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +130

      Avatar 2 26 минут назад

      Мбаппе , давай в юве

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3501

      серега кашин 57 минут назад

      за своей игрой и командой надо смотреть

      0
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      Рейтинг: +253

      salexeich 1 час назад

      Мбаппе - молодой, умный и скромный. Его тоже ждёт большое будущее.

      1
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      Рейтинг: +8640

      Garrincha58 1 час назад

      Барса или Бавария выиграют эту ЛЧ

      0
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