Заха может перейти в «Далянь Ифань». За четыре года в Китае ивуариец заработает 44 миллиона

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха может стать игроком «Далянь Ифань». По информации Daily Mail, китайский клуб предлагает ивуарийцу четырехлетний контракт с зарплатой 11 миллионов фунтов стерлингов в год.
2,5 миллиона 26-летний футболист может получить в виде бонусов. Китайский клуб готов оплачивать перелеты игрока в Англию бизнес-классом.
- В «Кристал Пэлас» Заха зарабатывает 130 тысяч в неделю.
- В этом сезоне нападающий провел в АПЛ 15 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.