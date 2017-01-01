Дзюба: «Хотел завязать с футболом, когда в «Зените» работал Манчини. Я шел на тренировки, как на каторгу»

вот почти ни от кого не услышишь что кто плохой или хороший тренер только этот клоун все ему не те Карпин плохой Эмери тренеришка Манчини деспод сам то что из себя представляешь?????
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером петербургского клуба Роберто Манчини.
«Время, когда я хотел завязать с футболом? Когда в «Зените» работал Манчини. Я шел на тренировки, как на каторгу. Не хотел его видеть, его самолюбование – кошмар», – сказал Дзюба.
- Манчини возглавлял «Зенит» с июня 2017 по май 2018 года.
- Сейчас 54-летний специалист тренирует сборную Италии.