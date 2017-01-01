Дзюба: «Хотел завязать с футболом, когда в «Зените» работал Манчини. Я шел на тренировки, как на каторгу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером петербургского клуба Роберто Манчини.

«Время, когда я хотел завязать с футболом? Когда в «Зените» работал Манчини. Я шел на тренировки, как на каторгу. Не хотел его видеть, его самолюбование – кошмар», – сказал Дзюба.