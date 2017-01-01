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    Дзюба: «Хотел завязать с футболом, когда в «Зените» работал Манчини. Я шел на тренировки, как на каторгу»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером петербургского клуба Роберто Манчини.

    «Время, когда я хотел завязать с футболом? Когда в «Зените» работал Манчини. Я шел на тренировки, как на каторгу. Не хотел его видеть, его самолюбование – кошмар», – сказал Дзюба.

    • Манчини возглавлял «Зенит» с июня 2017 по май 2018 года.
    • Сейчас 54-летний специалист тренирует сборную Италии.

    Источник: Eurosport.ru

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8631

      Garrincha58 15 минут назад

      вот почти ни от кого не услышишь что кто плохой или хороший тренер только этот клоун все ему не те Карпин плохой Эмери тренеришка Манчини деспод сам то что из себя представляешь?????

      0
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      Рейтинг: +8631

      Garrincha58 18 минут назад

      и зря не завязал никто бы и не вспомнил

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      Рейтинг: +300

      Аден 46 минут назад

      да табе, дзюбейкин, можно и не тренироваться, всё одно толку нет, как был полено так бревном и остался. бу-га-га

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      Рейтинг: +2611

      ЮНик 47 минут назад

      Он же скоро лопнет от самомнения. Манечка величия. Кто такие Манчини и Эмери и кто ты??? Да хоть тот же Карпин! А ЧЕГО ТЫ ДОСТИГ В БОЛЬШОМ ФУТБОЛЕ??? На безрыбье и Дзюба рыба. Хотя тот же Черышев классом выше. И помалкивает. Потому что он настоящий профи. А ты Артёмушка полный неадекват!!!

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      Рейтинг: +3147

      anatolich72 1 час назад

      Жаль что не ушел.

      1
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      Рейтинг: +3458

      piligrim1986 2 часа назад

      ибо там вджобывать надо было

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