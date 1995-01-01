«Крылья Советов» планируют не менее 8 трансферов

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в интервью ТЕРРА рассказал о планах клуба на зимний перерыв.

«Задача на сегодняшний день одна — сохранение прописки в Премьер-лиге. Она должна быть комфортной, мы не должны попасть в стыки. На сегодня это основная задача, еe понимают все.



Надеюсь, что игроки, которые придут в зимнее трансферное окно, заметно изменят состав команды, усилят еe. Я думаю, что это будут два-три человека, которых мы приобретeм, а остальных мы, как обычно, возьмeм в аренду до конца сезона. Но этот класс игроков будет уже другой.



Мы рассчитываем, что новичков будет не менее восьми. В каждую линию, вратарскую также. Потому, что Конюхов попросился в другой клуб.



Новички будут российскими игроками. Максимум будет один иностранец», — сказал Шляхтин.

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