Прядкин: «Конфликт Глушакова – его личная жизнь, пусть сами разбираются. С Кокориным и Мамаевым сложнее»

Глава РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о скандалах вокруг игроков чемпионата России Дениса Глушакова, Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Конец года ознаменовался несколькими скандалами: Глушаков, Кокорин и Мамаев. Насколько серьезный ущерб репутации лиги наносят эти истории?

– Очень серьезный. Я сейчас был на саммите ФИФА в Катаре, и там уже в курсе. В УЕФА сейчас мониторят абсолютно все и досконально знают обо всех конфликтах. Там сейчас появилось немало выходцев из Восточной Европы. Конечно же, подобные истории не красят лигу.

Я помню бум, когда Сулейман Керимов стал создавать суперклуб (об «Анжи» в 2011 – прим. «Бомбардира», привлекая мировых звезд. Я приезжал в Европу на совещания, и ко мне подходили с вопросами: «А как там «Анжи»? Что за клуб?» Это был позитив для лиги. Сейчас же…

Конфликт Глушакова – это его личная жизнь. Пускай они сами в ней разбираются. Давайте лучше говорить о его футбольных качествах.

А Кокорин и Мамаев… С ними сложнее. Они должны были понимать, что они публичные люди, к ним приковано повышенное внимание. Такие истории негативно сказываются на лиге, на клубах, да и в целом на футболе.

– Возможно, сначала, на эмоциях, вы резко среагировали, сказав, что на 99% уверены в том, что в случае расторжения договоров с «Зенитом» и «Краснодаром» ни один клуб РПЛ не пригласит Кокорина и Мамаева.

– Там не очень верно изложили мою позицию. Я ни в коем случае не хотел ребят обидеть или кого-то еще. Я акцент делал на том, какой негатив принесла эта история. Хотел отметить, что клубы будут солидарны в вопросе применения каких-то воспитательных мер, но не призывал к травле. Наказание им пусть выносят соответствующие инстанции.

Что же касается футбола, то поверьте, после этой истории им будет по силам вернуться, но многое будет зависеть от их характера. Когда Кокорин смог вернуться на поле после тяжелой травмы и набрать хорошую форму, это показало, что у него есть характер;

После ухода Виталия Мутко с должности главы РФС Прядкин также занял пост исполняющего обязанности.