Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Президент «Урала» Иванов: «Трудно играть на миллиард, который у нас есть»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о финансовой ситуации клуба.

    «На миллиард, который у нас есть, играть тяжело. В этот момент нас поддержал губернатор Свердловской области, возможно, еще будет выделена помощь. Долгов у нас нет.

    Но я бы не хотел говорить, что уход «Реновы» (частная бизнес-группа, спонсор клуба – прим. «Бомбардира») окончательный. Все еще может измениться, поскольку у компании много интересов в регионе. У нас сохранились нормальные отношения. Будем надеяться на лучшее.

    Следует понимать, что таких крупных спонсоров у нас очень мало. Кто-то помогает футболу, кто-то хоккею, кто-то единоборствам», – цитирует функционера «Правда УрФО».

    Команда Дмитрия Парфенова завершила первый круг чемпионата России-2018/19 на девятом месте в турнирной таблице.

    Источник: «Правда УрФО»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1474

      САДЫЧОК 51 минуту назад

      Уход «Реновы» конечно скажется через год-два! Губернатор Свердловской области-это самое не надежное , что может быть ! Так , что этот клуб ждет пердив и ниже ! Хоть Иванов . хоть Петров . хоть Рогозин-без денег-Пердив !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105565
    #2
    Zenit-84
    76449
    #3
    Chernyi Lis
    69512
    #4
    Андрей Ермошин
    68187
    #5
    DeMoN-FCMU
    63195
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru