Президент «Урала» Иванов: «Трудно играть на миллиард, который у нас есть»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о финансовой ситуации клуба.

«На миллиард, который у нас есть, играть тяжело. В этот момент нас поддержал губернатор Свердловской области, возможно, еще будет выделена помощь. Долгов у нас нет.

Но я бы не хотел говорить, что уход «Реновы» (частная бизнес-группа, спонсор клуба – прим. «Бомбардира») окончательный. Все еще может измениться, поскольку у компании много интересов в регионе. У нас сохранились нормальные отношения. Будем надеяться на лучшее.

Следует понимать, что таких крупных спонсоров у нас очень мало. Кто-то помогает футболу, кто-то хоккею, кто-то единоборствам», – цитирует функционера «Правда УрФО».

Команда Дмитрия Парфенова завершила первый круг чемпионата России-2018/19 на девятом месте в турнирной таблице.