Президент «Урала» Иванов: «Трудно играть на миллиард, который у нас есть»

Уход «Реновы» конечно скажется через год-два! Губернатор Свердловской области-это самое не надежное , что может быть ! Так , что этот клуб ждет пердив и ниже ! Хоть Иванов . хоть Петров . хоть Рогозин-без денег-Пердив !
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о финансовой ситуации клуба.
«На миллиард, который у нас есть, играть тяжело. В этот момент нас поддержал губернатор Свердловской области, возможно, еще будет выделена помощь. Долгов у нас нет.
Но я бы не хотел говорить, что уход «Реновы» (частная бизнес-группа, спонсор клуба – прим. «Бомбардира») окончательный. Все еще может измениться, поскольку у компании много интересов в регионе. У нас сохранились нормальные отношения. Будем надеяться на лучшее.
Следует понимать, что таких крупных спонсоров у нас очень мало. Кто-то помогает футболу, кто-то хоккею, кто-то единоборствам», – цитирует функционера «Правда УрФО».
Команда Дмитрия Парфенова завершила первый круг чемпионата России-2018/19 на девятом месте в турнирной таблице.