Клопп: «Лучше бы ЛЧ-2017/18 закончилась для нас на выходе в финал»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог кампании в Лиге чемпионов прошлого сезона. Красные дошли до финала, где уступили «Реалу» со счетом 2:4.

«Лучшим моментом того розыгрыша для нас стал выход в плей-офф или возвращение в отель в Риме после выхода в финал. Наверное, лучше бы выступление на турнире для нас закончилось на том моменте. В таком случае мы получили бы дополнительные две недели отдыха и не почувствовали вкуса поражения.

В целом сезоне получился неплохим и принес нам много позитивных эмоций. Это и характеризует работу с хорошей командой – всегда будут хорошие воспоминания», – цитирует немца Sky Sports.

Ранее Клопп, комментируя выступление команды в Лиге чемпионов-2017/18, сказал, что в жизни попытки важнее итоговых результатов.

В 1/8 финала нынешнего розыгрыша ЛЧ «Ливерпуль» сыграет с «Баварией». Встречи пройдут 19-го февраля и 13-го марта.