Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Клопп: «Лучше бы ЛЧ-2017/18 закончилась для нас на выходе в финал»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог кампании в Лиге чемпионов прошлого сезона. Красные дошли до финала, где уступили «Реалу» со счетом 2:4.

    «Лучшим моментом того розыгрыша для нас стал выход в плей-офф или возвращение в отель в Риме после выхода в финал. Наверное, лучше бы выступление на турнире для нас закончилось на том моменте. В таком случае мы получили бы дополнительные две недели отдыха и не почувствовали вкуса поражения.

    В целом сезоне получился неплохим и принес нам много позитивных эмоций. Это и характеризует работу с хорошей командой – всегда будут хорошие воспоминания», – цитирует немца Sky Sports.

    Ранее Клопп, комментируя выступление команды в Лиге чемпионов-2017/18, сказал, что в жизни попытки важнее итоговых результатов.

    В 1/8 финала нынешнего розыгрыша ЛЧ «Ливерпуль» сыграет с «Баварией». Встречи пройдут 19-го февраля и 13-го марта.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:26
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2251

      zatonn 1 час назад

      Не бойся, Юрген, мы тебя "не больно зарежем", чик чик и ты уже вылетел из 1/8 финала))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Михаил987 > zatonn 33 минуты назад

      Не говори гоп пока не перепрыгнешь))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2251

      zatonn > Михаил987 14 минут назад

      Есть такое дело, коллега. Только вот мать статистика об этом говорит, а куда от нее деться?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105565
    #2
    Zenit-84
    76449
    #3
    Chernyi Lis
    69512
    #4
    Андрей Ермошин
    68187
    #5
    DeMoN-FCMU
    63195
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru