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    • Клопп – о прошлогоднем финале ЛЧ: «Если считаются только победы, а не попытки, то жизнь – дерьмо»

    Клопп – о прошлогоднем финале ЛЧ: «Если считаются только победы, а не попытки, то жизнь – дерьмо»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре Премьер-лиги.

    Во время пресс-конференции журналист напомнил немцу о словах тренера манкунианцев Жозе Моуринью о важности трофеев.

    «Это правда. Победы в турнирах откладываются в памяти людей, но я считаю своей задачей делать максимум из того, что клуб может мне предложить.

    Если кому-то кажется, что наша кампания в Лиге чемпионов в прошлом году не была успешной, я не в силах этого изменить. Была ли она самой успешной? Нет, но мы выступили прекрасно. Я наслаждался каждым моментом.

    Выход в финал был отличным достижением, но если в жизни – во всех ее областях, включая работу – считаются только победы, а не попытки, то такая жизнь – дерьмо.

    Если я не настолько умен, как Эйнштейн, то неужели это значит, что мне даже не стоит пытаться быть похожим на него? Мне нравятся вызовы, я люблю выжимать максимум из ситуаций. Я так понимаю жизнь и отчасти футбол», – сказал Клопп.

    Напомним, в решающем матче Лиги чемпионов-2017/18 красные уступили «Реалу» со счетом 1:3.

    Встреча на «Энфилде» пройдет в воскресенье, 16-го декабря.

    Источник: The Guardian

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    15.12.2018 14:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 19:13

      Преобразился Ливерпуль с его приходом и это во многом его заслуга.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 15 декабря 2018, 18:43

      Попытки тоже считаются.но единственное,что имеет значение,это результат.есть уверенность,что Юрген его добьется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Vseok 15 декабря 2018, 15:33

      Сильные слова,а Ливерпулю победы в принципиальном матче.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 15 декабря 2018, 15:09

      Возглавь когда-нибудь реал пожалуйста...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 15 декабря 2018, 15:00

      Красава!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +955

      Юрэс 15 декабря 2018, 14:41

      Ахиренно сказано!!!!!!

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