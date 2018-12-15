Клопп – о прошлогоднем финале ЛЧ: «Если считаются только победы, а не попытки, то жизнь – дерьмо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре Премьер-лиги.

Во время пресс-конференции журналист напомнил немцу о словах тренера манкунианцев Жозе Моуринью о важности трофеев.

«Это правда. Победы в турнирах откладываются в памяти людей, но я считаю своей задачей делать максимум из того, что клуб может мне предложить.

Если кому-то кажется, что наша кампания в Лиге чемпионов в прошлом году не была успешной, я не в силах этого изменить. Была ли она самой успешной? Нет, но мы выступили прекрасно. Я наслаждался каждым моментом.

Выход в финал был отличным достижением, но если в жизни – во всех ее областях, включая работу – считаются только победы, а не попытки, то такая жизнь – дерьмо.

Если я не настолько умен, как Эйнштейн, то неужели это значит, что мне даже не стоит пытаться быть похожим на него? Мне нравятся вызовы, я люблю выжимать максимум из ситуаций. Я так понимаю жизнь и отчасти футбол», – сказал Клопп.

Напомним, в решающем матче Лиги чемпионов-2017/18 красные уступили «Реалу» со счетом 1:3.

Встреча на «Энфилде» пройдет в воскресенье, 16-го декабря.