Экс-игрок «Спартака» Дмитирев: «При Романцеве платили хорошие деньги. Можно было за месяц купить квартиру»

Экс-нападающий «Спартака» Сергей Дмитриев поделился мнением о состоянии российского футбола.

– Падаем, развиваемся, топчемся на месте?

– Если судить по уровню мастерства и тому, как приглашают футболистов за границу, можно сказать, топчемся на месте. Удачно продали Головина – и все. Тут и зарплаты свою роль играют. За границей таких бабок не платят. Зачем уезжать? Как пять клубов боролись за титул, так и борются. Одно и то же.

Нет ярких личностей, какие раньше были – как Андрюша Аршавин, тот же Кержаков. Данни был великолепен. Вот таких игроков не хватает. То же самое я вижу в детском футболе. Все подчинено результату. Никто из тренеров не смотрит дальше своего носа, не «видит» игрока. Поэтому не появляются футболисты, которых можно было бы пригласить за границу. Раньше они были – Мостовой, Карпин, Юран, Черчесов.

– Все опять-таки играли за «Спартак». Правда, и зарплат таких не было, как сейчас.

– Ну, я хочу сказать, что в «Спартаке» платили хорошие деньги, когда там был Олег Иванович Романцев. Можно было за месяц купить квартиру. После 90-х пошли другие деньги. И у нас, и за границей. Можно было уезжать. Но поколение Егора Титова, Андрея Тихонова к тому времени состарилось. А другое так и не появилось.

Дмитриев выступал за красно-белых в 1997 году и забил один гол в шести матчах.