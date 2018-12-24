Грабители проникли в дом Чупо-Мотинга во второй раз за месяц. Ранее у него украли вещей на 600 тысяч

Нападающий «ПСЖ» Эрик Чупо-Мотинг вновь стал жертвой воров.

Грабители проникли в дом футболиста в понедельник, 24 декабря. Сумма, на которую было украдено вещей, не сообщается.

Воры ворвались в жилье камерунца уже второй раз менее чем за 30 дней. Впервые это произошло 28 ноября. Тогда ущерб составил 600 тысяч евро.