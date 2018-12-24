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    Грабители проникли в дом Чупо-Мотинга во второй раз за месяц. Ранее у него украли вещей на 600 тысяч

    Нападающий «ПСЖ» Эрик Чупо-Мотинг вновь стал жертвой воров.

    Грабители проникли в дом футболиста в понедельник, 24 декабря. Сумма, на которую было украдено вещей, не сообщается.

    Воры ворвались в жилье камерунца уже второй раз менее чем за 30 дней. Впервые это произошло 28 ноября. Тогда ущерб составил 600 тысяч евро.

    • Чупо-Мотинг перебрался в «ПСЖ» из «Сток Сити» летом этого года.
    • В текущем сезоне он провел за парижскую команду 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.

    Источник: Le Parisien

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3990

      mihail200606 20 минут назад

      О Сигнализации эта чупамотя не слышала?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17047

      vick-north-west 51 минуту назад

      Окна и двери поменять не пробовал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6674

      DeStar 54 минуты назад

      райончик бы ему сменить, да и охрану хоть нанять.

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