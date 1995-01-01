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    «Урал» не исключил проведение кубкового матча со «Спартаком» в манеже

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что существует вариант, при котором ответный четвертьфинальный матч Кубка России со «Спартаком» из-за погодных условий может состояться в манеже, а не на «Екатеринбург Арене».

    Игра запланирована на 24 февраля. В первой встрече в Москве команды сыграли вничью – 1:1.

    «Планируем играть 24 февраля со «Спартаком» на «Екатеринбург-Арене». Нам говорят, что сделают все возможное. В феврале мы еще ни разу не играли в Екатеринбурге. Регламент позволяет играть при температуре до -15 градусов. Если будет ниже, попытаемся договориться, чтобы позволили провести игру в нашем манеже.

    Но здесь есть еще такой момент. На 27 февраля, если мы пройдем «Спартак», запланирован полуфинальный матч Кубка России, который тоже может оказаться домашним, а 2 марта нам играть с «Зенитом» и тоже дома. Поле даже летом такой нагрузки может не выдержать, не то что зимой. И потом, промежуток между играми – всего два дня. Это же и гостиницу надо заказать, и билеты. Планируем играть на «Екатеринбург-Арене», но готовим и вариант со стадионом на Уралмаше», – цитирует Иванова Pravdaurfo.ru.

    Президент «Урала» исключил всяческую возможность проведения ответной игры со «Спартаком» в Москве. Он заявил, что в крайнем случае будет рассматриваться вариант с переносом встречи на нейтральном поле.

    Источник: «Правда УРФО»

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