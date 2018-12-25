«Спартак» представил более 100 лучших фото 2018 года. Каррера есть лишь на одном из них

«Спартак» опубликовал 136 лучших фотографий 2018 года.

Среди них оказалось всего лишь одно фото с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. При этом в галерее есть четыре снимка с Олегом Кононовым, который возглавил москвичей в ноябре.

Изначально на официальном сайте «Спартака» было 134 фото, ни на одном из которых не было итальянского специалиста. Это вызвало негодование в соцсетях у болельщиков красно-белых. Позже в галерею добавили снимок с Каррерой.

Каррера руководил «Спартаком» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Он привел красно-белых к победе в РПЛ впервые за 16 лет.