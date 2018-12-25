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    «Спартак» представил более 100 лучших фото 2018 года. Каррера есть лишь на одном из них

    «Спартак» опубликовал 136 лучших фотографий 2018 года.

    Среди них оказалось всего лишь одно фото с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. При этом в галерее есть четыре снимка с Олегом Кононовым, который возглавил москвичей в ноябре.

    Изначально на официальном сайте «Спартака» было 134 фото, ни на одном из которых не было итальянского специалиста. Это вызвало негодование в соцсетях у болельщиков красно-белых. Позже в галерею добавили снимок с Каррерой.

    Каррера руководил «Спартаком» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Он привел красно-белых к победе в РПЛ впервые за 16 лет.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +659

      22 raza chemp 30 минут назад

      Вот одного не понимаю нахера писать так чтобы провоцировать и давить на больные мазоли, болельщики спартака умоляю уймитесь, хватит уже участвовать в этом говнолитии.

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      Рейтинг: +3339

      Persona_non_Grata > 22 raza chemp 10 минут назад

      Напиши руководству Спартака , хотя вряд ли это даст хоть какой то эффект (((((((

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      Рейтинг: +659

      22 raza chemp > Persona_non_Grata 7 минут назад

      А причём тут руководство спартака? или ты думаешь оно это говно сливает?

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      Рейтинг: +3414

      ilichkadr 44 минуты назад

      Другого и не ожидалось от личного фотографа мясных.

      0
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      Рейтинг: +345

      Владимирыч 47 минут назад

      Это все, что нужно знать о руководстве "Спартака".

      3
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      Рейтинг: +2751

      Skull_Boy 1 час назад

      С.У.К.И., зато ОПГ почти на всех

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      Рейтинг: +164

      Elisey13 1 час назад

      Вот суки)))

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      Рейтинг: +3339

      Persona_non_Grata 1 час назад

      В очередной раз руководство клуба плюнуло в душу большей части болельщиков Спартака (((((((((((((((((((((

      3
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      Рейтинг: +10838

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Суки позорные!!! ****

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