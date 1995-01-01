Дзюба – футболист года в России по версии еженедельника «Футбол»

Забивший 4 гола на ЧМ Черышев в тройку не попал....Не орет о своих успехах на каждом углу, не занимается само пиаром, занят исключительно футболом...Недаром журналистика одна из древнейших в мире профессий. В России так точно самая древняя.
Еженедельник «Футбол» признал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком России 2018 года.
30-летний форвард набрал в голосовании 614 очков. На втором месте расположился голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (245 очков), третье досталось защитнику армейского клуба Марио Фернандесу (215 очков).
В опросе-2018 приняли участие 277 журналистов ведущих СМИ и представителей клубных пресс-служб.
«Сколько было публичных рассуждений о том, что Дзюба закономерно пришел к закату карьеры. Сколько было статей, в которых безапелляционно утверждали, что я как футболист закончился. Но никогда нельзя сдаваться и останавливаться. Верь в себя, работай, и все придет. А еще верь в хорошее и что обязательно найдутся люди, которые помогут, даже когда не ждешь», – прокомментировал свою победу Дзюба.
- Ранее Дзюба был признан футболистом года Российским футбольным союзом.
- В 2018 году Дзюба провел на клубном уровне 33 матча, забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.
- В составе сборной России на чемпионате мира-2018 форвард отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами в пяти встречах.