Дзюба – футболист года в России по версии еженедельника «Футбол»

Еженедельник «Футбол» признал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком России 2018 года.

30-летний форвард набрал в голосовании 614 очков. На втором месте расположился голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (245 очков), третье досталось защитнику армейского клуба Марио Фернандесу (215 очков).

В опросе-2018 приняли участие 277 журналистов ведущих СМИ и представителей клубных пресс-служб.

«Сколько было публичных рассуждений о том, что Дзюба закономерно пришел к закату карьеры. Сколько было статей, в которых безапелляционно утверждали, что я как футболист закончился. Но никогда нельзя сдаваться и останавливаться. Верь в себя, работай, и все придет. А еще верь в хорошее и что обязательно найдутся люди, которые помогут, даже когда не ждешь», – прокомментировал свою победу Дзюба.