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    Дзюба – футболист года в России по версии еженедельника «Футбол»

    Еженедельник «Футбол» признал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком России 2018 года.

    30-летний форвард набрал в голосовании 614 очков. На втором месте расположился голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (245 очков), третье досталось защитнику армейского клуба Марио Фернандесу (215 очков).

    В опросе-2018 приняли участие 277 журналистов ведущих СМИ и представителей клубных пресс-служб.

    «Сколько было публичных рассуждений о том, что Дзюба закономерно пришел к закату карьеры. Сколько было статей, в которых безапелляционно утверждали, что я как футболист закончился. Но никогда нельзя сдаваться и останавливаться. Верь в себя, работай, и все придет. А еще верь в хорошее и что обязательно найдутся люди, которые помогут, даже когда не ждешь», – прокомментировал свою победу Дзюба.

    • Ранее Дзюба был признан футболистом года Российским футбольным союзом.
    • В 2018 году Дзюба провел на клубном уровне 33 матча, забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.
    • В составе сборной России на чемпионате мира-2018 форвард отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами в пяти встречах.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1545

      Патронташ 1 минуту назад

      Забивший 4 гола на ЧМ Черышев в тройку не попал....Не орет о своих успехах на каждом углу, не занимается само пиаром, занят исключительно футболом...Недаром журналистика одна из древнейших в мире профессий. В России так точно самая древняя.

      1
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      Рейтинг: +4194

      derrik2000 9 минут назад

      А я сначала прочитал "по версии еженедельника "Франс-Футбол".
      ))))))))))))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +535

      Benifacto 19 минут назад

      Акинфеев

      0
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      Рейтинг: +160

      MrZLOba 46 минут назад

      Акинфа и Фернандес игроки года в России

      1
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      Рейтинг: +2747

      Skull_Boy 47 минут назад

      Пиар, только пиар, а как по делу, то Фернандес без сомнений The Best, 2й - Акинфеев, а вот троечку как раз дерево заслужил

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      Рейтинг: +2073

      Добрый Бобер 52 минуты назад

      Модная музыка - рэп, популярная звезда - Бузова, футболист года - Дзюба... Расслабтесь - это Россия.

      0
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      Рейтинг: +2747

      Skull_Boy > Добрый Бобер 46 минут назад

      Ага, как и Black Star называют себя рэперами, а поют дешевую попсу для малолеток

      0
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      Рейтинг: +662

      Миша13 1 час назад

      В принципе согласен..

      0
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      Рейтинг: +8627

      Garrincha58 1 час назад

      незаслуженно как и Модрич

      1
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      Рейтинг: +7216

      vladimir-7 1 час назад

      Артем, поздравляем тебя с признанием лучшего футболиста года в
      России. Ты правильно сделал, что перешел в Зенит, тебе доверили
      играть в основном составе и ты оправдал это доверие, кроме этого
      ты был включен в состав сборной России и прекрасно справился с
      этой задачей. Желаем тебе дальнейших успехов и побед.

      1
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      Рейтинг: +3173

      3a zenit 1 час назад

      может просто по распиарености....он же говно которое делает одни и движения во всех матчах(мне друг втирает-прости Дзюбу он полезен,говорю он на сезон два и забудь...это свинья)

      2
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