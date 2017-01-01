Экс-директор «Монако»: «Я вижу, как Мбаппе переходит в «Реал», и выигрывает больше «Золотых мячей», чем Роналду»

Потому наверное и бывший технический директор, что видения начались....
Бывший технический директор «Монако» Луис Кампос считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен перейти в «Реал».
«Килиан представляет собой футбольное шампанское, за которым нам нравится наблюдать. Как футболиста высокого уровня, я вижу его в футболке «Реала», потому это подходящий ему клуб, куда хотят перейти великие игроки.
В будущем я представляю себя на матче на «Сантьяго Бернабеу», где наслаждаюсь шоу, которое может предложить Мбаппе.
Сейчас он решительнее Неймара, и, учитывая его возраст, он будет намного лучше Криштиану Роналду. Я вижу, как он выигрывает больше «Золотых мячей», – сказал Кампос.
- Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года.
- В этом сезоне 20-летний футболист провел за парижан 19 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.