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    Экс-директор «Монако»: «Я вижу, как Мбаппе переходит в «Реал», и выигрывает больше «Золотых мячей», чем Роналду»

    Бывший технический директор «Монако» Луис Кампос считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен перейти в «Реал».

    «Килиан представляет собой футбольное шампанское, за которым нам нравится наблюдать. Как футболиста высокого уровня, я вижу его в футболке «Реала», потому это подходящий ему клуб, куда хотят перейти великие игроки.

    В будущем я представляю себя на матче на «Сантьяго Бернабеу», где наслаждаюсь шоу, которое может предложить Мбаппе.

    Сейчас он решительнее Неймара, и, учитывая его возраст, он будет намного лучше Криштиану Роналду. Я вижу, как он выигрывает больше «Золотых мячей», – сказал Кампос.

    • Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года.
    • В этом сезоне 20-летний футболист провел за парижан 19 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1545

      Патронташ 15 минут назад

      Потому наверное и бывший технический директор, что видения начались....

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      Рейтинг: +1140

      dinar7777dinar 43 минуты назад

      Ой ой ой сильное заявление !

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      Рейтинг: +132

      fabio_c 1 час назад

      Мбаппе, конечно, отличный футболист, но злоупотреблять веществами всё же не стоит.

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