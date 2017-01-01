Экс-директор «Монако»: «Я вижу, как Мбаппе переходит в «Реал», и выигрывает больше «Золотых мячей», чем Роналду»

Бывший технический директор «Монако» Луис Кампос считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен перейти в «Реал».

«Килиан представляет собой футбольное шампанское, за которым нам нравится наблюдать. Как футболиста высокого уровня, я вижу его в футболке «Реала», потому это подходящий ему клуб, куда хотят перейти великие игроки.

В будущем я представляю себя на матче на «Сантьяго Бернабеу», где наслаждаюсь шоу, которое может предложить Мбаппе.

Сейчас он решительнее Неймара, и, учитывая его возраст, он будет намного лучше Криштиану Роналду. Я вижу, как он выигрывает больше «Золотых мячей», – сказал Кампос.