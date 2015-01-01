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    Воспитанник «Спартака» Думиника: «Попробовал кокаин, а потом пошел в казино и проиграл все деньги»

    Воспитанник «Спартака» Драгомир Думиника, выступавший в 2015 году за литовский «Гранитас», в интервью «Бомбардиру» рассказал, как впервые попробовал кокаин, после чего пошел в казино и проиграл.

    «В Литве я впервые попробовал кокаин. Была последняя игра сезона. После нее мы расходились, потому что клуб закрывали. Частые истории: в самолете или автобусе после игр выпивали пиво, играли в карты, расслабляли мозг и мышцы. После домашних матчей так не делали, после выездов – случалось.

    Едем в автобусе. Слышу, что сзади все шутят, улыбаются – обычно такое происходило после нескольких баночек пива. Ко мне подошел Мариос (он сейчас играет в Польше) и сказал: «Драго, пойдем к нам, есть кое-что». Они играли в карты и нюхали кокаин. Я тогда не знал, что они употребляют. Когда попробовал, мне сказали: «Это баловство, ничего серьезного».

    Потом уже узнал, что это кокаин. Говорили, это не тот уровень, где могут наказать за его употребление. В тот вечер мы пошли в казино и проиграли все деньги. Наутро уже схватились за голову», – сказал Думиника.

    Деньги, кокаин, шоу-бизнес. Уйти из футбола в уличные гонки

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1162

      WhiteEgon 29 минут назад

      По ходу Еременко тоже ехал в этом автобусе )))

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