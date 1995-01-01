Кузяев: «По-прежнему хочу поиграть в Европе»

Очень тяжело оторваться от газовой трубы!
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.
«Ничего не изменилось – я по-прежнему заинтересован в том, чтобы поиграть в европейском чемпионате. Но здесь надо все рассматривать в комплексе: предложение для клуба, мою заинтересованность. Словом, много нюансов.
На данный момент я игрок «Зенита», мне все нравится, здесь все на очень высоком уровне, я буду прикладывать все силы, чтобы помочь своей команде. А дальше посмотрим, что будет», – сказал Кузяев.
- Контракт Кузяева с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.
- В этом сезоне игрок провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил два гола.