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    Кузяев: «По-прежнему хочу поиграть в Европе»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.

    «Ничего не изменилось – я по-прежнему заинтересован в том, чтобы поиграть в европейском чемпионате. Но здесь надо все рассматривать в комплексе: предложение для клуба, мою заинтересованность. Словом, много нюансов.

    На данный момент я игрок «Зенита», мне все нравится, здесь все на очень высоком уровне, я буду прикладывать все силы, чтобы помочь своей команде. А дальше посмотрим, что будет», – сказал Кузяев.

    • Контракт Кузяева с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.
    • В этом сезоне игрок провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил два гола.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +9011

      афоня72 52 минуты назад

      Очень тяжело оторваться от газовой трубы!

      1
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      Рейтинг: +251

      MichelWB 1 час назад

      «Ничего не изменилось – европейский чемпионат по-прежнему не заинтересован в том, чтобы в нем поиграл Кузяев.

      2
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      ...
      Рейтинг: +472

      zritelx > MichelWB 51 минуту назад

      Конечно, куда- ну надо объективно оценивать свои способности, очень уважительно отношусь к Кузяеву как и игроку и как к человеку по его поведению на поле , но,но и еще раз но- там другой футбол и другие требования к футболистам , к сожалению многие наши подающие большие надежды просто избаловались в нашем футболе как кстати и большинство иностранцев поигравших у нас .

      0
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      Рейтинг: +1007

      TOMSON > zritelx 18 минут назад

      Кузяев бы точно смог. Он один из немногих, кто способен играть от «звонка до звонка» в плотном графике, при этом не сильно теряя в качестве.

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      Рейтинг: +1310

      neveldomha 1 час назад

      Учи географию Далер. Твоя мечта сбылась. Ты уже играешь в европейском чемпионате. И тебе здесь все нравиться.

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