Кузяев: «По-прежнему хочу поиграть в Европе»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Ничего не изменилось – я по-прежнему заинтересован в том, чтобы поиграть в европейском чемпионате. Но здесь надо все рассматривать в комплексе: предложение для клуба, мою заинтересованность. Словом, много нюансов.

На данный момент я игрок «Зенита», мне все нравится, здесь все на очень высоком уровне, я буду прикладывать все силы, чтобы помочь своей команде. А дальше посмотрим, что будет», – сказал Кузяев.