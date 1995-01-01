СОБР и спецслужбы проводят обыски у фанатов ЦСКА

Болельщики ЦСКА рискуют столкнуться с проблемами с законом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, минувшей ночью к фанатам армейцев пришли спецслужбы и Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). У болельщиков проводят массовые обыски, в ходе которых у них изымают фото, видео, записи и компьютеры.

Также сообщается о задержаниях болельщиков. Среди них — лидер группировки White Horse 28-летний Илья Златогоров.

Обыски связаны с массовой дракой, которую фанаты ЦСКА устроили 7 ноября с болельщиками «Ромы» перед матчем Лиги чемпионов.