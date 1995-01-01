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    СОБР и спецслужбы проводят обыски у фанатов ЦСКА

    Болельщики ЦСКА рискуют столкнуться с проблемами с законом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

    По информации источника, минувшей ночью к фанатам армейцев пришли спецслужбы и Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). У болельщиков проводят массовые обыски, в ходе которых у них изымают фото, видео, записи и компьютеры.

    Также сообщается о задержаниях болельщиков. Среди них — лидер группировки White Horse 28-летний Илья Златогоров.

    Обыски связаны с массовой дракой, которую фанаты ЦСКА устроили 7 ноября с болельщиками «Ромы» перед матчем Лиги чемпионов.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1022

      giluxa1963 2 минуты назад

      все правильно только начинать надо было с "великого" свинства

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      Рейтинг: +1452

      Агасфер 20 минут назад

      Правильно.Обнаглела эта борзота,вне зависимости от клубной принадлежности.Впрочем,только высшее звено этих шаражек знает,что степень свободы этих узаконенных шаек определяется длиной поводка серого человека из скромного неприметного кабинета.Это доказал как хохлятский майдан,так и наш ЧМ-18.Всё зависит от того,что скажет дядя :"Фас",или "Фу,стоять,к ноге".

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