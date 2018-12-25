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    Гончаренко: «Возглавить «Манчестер Юнайтед»? А почему нет?»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об увольнении Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».

    «МЮ» при Моуринью играл менее интенсивно, чем «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». У остальных — выше скорости, больше креатива. Потому и идут выше. А вообще-то Жозе говорил правильные вещи. Нельзя забывать, сколько он выиграл. Да, конкуренты сейчас стали сильнее, чем раньше. Но к себе Моуринью относится профессионально. Да, эмоционально он выжигает. Себя в том числе. Многое требует от футболистов и себя самого.

    Готов ли возглавить «МЮ»? А почему нет? Уай нот? Я хочу улучшать ситуацию в том клубе, где нахожусь. Сейчас я очень доволен работой в ЦСКА. Идем вверх. Когда пойдем вниз — придет пора честно сказать руководству, что пора на выход», — сказал Гончаренко.

    • Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года.
    • Армейцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      Milaninho 18 минут назад

      То Кононов мечтает выиграть ЛЧ, то Гончаренко возглавить МЮ. Они что там курят?

      0
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      Рейтинг: +1452

      Агасфер 25 минут назад

      Легко давать согласие на то,чего произойти не может.Я сам охотно это делаю. А мой самый любимый срок гарантии на товар-100 лет.

      1
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      Рейтинг: +1543

      Патронташ 35 минут назад

      "И тут Остапа понесло...."

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