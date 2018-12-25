Гончаренко: «Возглавить «Манчестер Юнайтед»? А почему нет?»

То Кононов мечтает выиграть ЛЧ, то Гончаренко возглавить МЮ. Они что там курят?
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об увольнении Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» при Моуринью играл менее интенсивно, чем «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». У остальных — выше скорости, больше креатива. Потому и идут выше. А вообще-то Жозе говорил правильные вещи. Нельзя забывать, сколько он выиграл. Да, конкуренты сейчас стали сильнее, чем раньше. Но к себе Моуринью относится профессионально. Да, эмоционально он выжигает. Себя в том числе. Многое требует от футболистов и себя самого.
Готов ли возглавить «МЮ»? А почему нет? Уай нот? Я хочу улучшать ситуацию в том клубе, где нахожусь. Сейчас я очень доволен работой в ЦСКА. Идем вверх. Когда пойдем вниз — придет пора честно сказать руководству, что пора на выход», — сказал Гончаренко.
- Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года.
- Армейцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.