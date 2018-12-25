Гончаренко: «Возглавить «Манчестер Юнайтед»? А почему нет?»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об увольнении Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» при Моуринью играл менее интенсивно, чем «Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». У остальных — выше скорости, больше креатива. Потому и идут выше. А вообще-то Жозе говорил правильные вещи. Нельзя забывать, сколько он выиграл. Да, конкуренты сейчас стали сильнее, чем раньше. Но к себе Моуринью относится профессионально. Да, эмоционально он выжигает. Себя в том числе. Многое требует от футболистов и себя самого.

Готов ли возглавить «МЮ»? А почему нет? Уай нот? Я хочу улучшать ситуацию в том клубе, где нахожусь. Сейчас я очень доволен работой в ЦСКА. Идем вверх. Когда пойдем вниз — придет пора честно сказать руководству, что пора на выход», — сказал Гончаренко.