Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Клопп: «Оставляю дверь открытой для зимних трансферов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что в зимнее трансферное окно его клуб может подписать новых игроков.

    «Я очень доволен тем составом, который есть в моем распоряжении. Но я всегда говорил, что никогда не известно, что может произойти в будущем. Я оставляю дверь открытой.

    Если произойдут изменения в этом вопросе, то все будет известно несколько позже. Нас ждет чудовищное количество матчей. Важно уметь правильно реагировать», – цитирует 51-летнего специалиста Le 10 Sport.

    С 26 декабря по 12 января «Ливерпуль» сыграет четыре матча в рамках АПЛ против «Ньюкасла», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Брайтона» и проведет игру кубка Англии с «Вулверхэмптоном».

    Источник: Le 10 Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2018 23:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41021

      Рубик Докоян 19 минут назад

      Сквозняка, чтобы не было при открытой двери в клубе в зимнее ТО... )))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105481
    #2
    Zenit-84
    76366
    #3
    Chernyi Lis
    69317
    #4
    Андрей Ермошин
    67926
    #5
    DeMoN-FCMU
    63140
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru