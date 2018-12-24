Клопп: «Оставляю дверь открытой для зимних трансферов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил, что в зимнее трансферное окно его клуб может подписать новых игроков.

«Я очень доволен тем составом, который есть в моем распоряжении. Но я всегда говорил, что никогда не известно, что может произойти в будущем. Я оставляю дверь открытой.

Если произойдут изменения в этом вопросе, то все будет известно несколько позже. Нас ждет чудовищное количество матчей. Важно уметь правильно реагировать», – цитирует 51-летнего специалиста Le 10 Sport.

С 26 декабря по 12 января «Ливерпуль» сыграет четыре матча в рамках АПЛ против «Ньюкасла», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Брайтона» и проведет игру кубка Англии с «Вулверхэмптоном».